Анатолий Чубайс покинул пост главы попечительского совета фонда Егора Гайдара

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост председателя попечительского совета фонда Егора Гайдара. На этой должности его сменил бывший замминистра экономики Сергей Васильев, сообщил РБК член попечительского совета, экс-министр экономики, глава Фонда международных молодежных обменов Андрей Нечаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Сергей Васильев Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Сергей Васильев Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова / купить фото

Решение о назначении нового председателя попечительского совета фонда было принято на сегодняшнем заседании, сообщил Андрей Нечаев.

Фонд Егора Гайдара был создан по инициативе Анатолия Чубайса в 2010 году. Задачи организации — популяризация идей и наследия либерального экономиста, бывшего исполняющего обязанности председателя правительства России Егора Гайдара.

Сергей Васильев возглавляет попечительский совет Международного банковского института имени Анатолия Собчака. С 1991 по 1994 годы он руководил Рабочим центром экономических реформ при правительстве России, с 1994 по 1997 годы был замминистра экономики.

В период с 1997 по 1998 годы господин Васильев занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства, после был председателем правления Международного инвестиционного банка. С 2001 по 2007 годы занимал пост члена Совета Федерации от Ленобласти, затем — члена правления «Внешэкономбанка». В июле 2020-го Сергея Васильева назначили заместителем председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) С этого поста он ушел в 2023 году.