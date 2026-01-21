Госдума запретила фотокорреспондентам снимать пленарные заседания

В Госдуме подтвердили «Ъ» введение ограничений для работы фотокорреспондентов. Сегодня фотографов от СМИ, вопреки сложившемуся порядку, не пустили на пленарное заседание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты, балкон в зале заседаний, на котором обычно работали фотографы, изначально предназначался для телеоператоров федеральных каналов. С сегодняшнего дня вступил в силу именно этот режим работы.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула за несознательность и стремление «показать (депутатов. — "Ъ") в плохом виде». «Вы хотите, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами замерзли в 90-х или даже в конце 80-х,— высказался господин Володин.— Вы сначала перестройте себя, а потом уже оценивайте других».

Ранее «Единая Россия» разослала предупреждение своим депутатам о работе в зале заседаний фотокорреспондентов с длиннофокусными объективами. Парламентариев призвали помнить о возможности попасть на снимок крупным планом.

В зале заседаний журналистам раньше были доступны два балкона: один — для фотографов, другой — для федеральных телеканалов. «Фотографический» (правый, если стоять лицом к президиуму) — был закрыт для журналистов несколько лет назад. Фотокорреспондентов перевели на левый — к телевизионщикам. На данный момент о возобновлении допуска на «фотографический» балкон не сообщалось. В Совете федерации уже давно действует запрет на допуск фотографов СМИ в зал пленарных заседаний.

В октябре Вячеслав Володин объяснял фотографам, что они работают «в самом открытом парламенте мира»: «В парламенте Великобритании их бы давно отправили на галеры: там запреты сплошные. Нельзя снимать депутата, если это его дискредитирует. А у нас же они изгаляются как хотят».

Степан Мельчаков