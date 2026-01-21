Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Госдума запретила фотокорреспондентам снимать пленарные заседания

В Госдуме подтвердили «Ъ» введение ограничений для работы фотокорреспондентов. Сегодня фотографов от СМИ, вопреки сложившемуся порядку, не пустили на пленарное заседание.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты, балкон в зале заседаний, на котором обычно работали фотографы, изначально предназначался для телеоператоров федеральных каналов. С сегодняшнего дня вступил в силу именно этот режим работы.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула за несознательность и стремление «показать (депутатов. — "Ъ") в плохом виде». «Вы хотите, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами замерзли в 90-х или даже в конце 80-х,— высказался господин Володин.— Вы сначала перестройте себя, а потом уже оценивайте других».

Ранее «Единая Россия» разослала предупреждение своим депутатам о работе в зале заседаний фотокорреспондентов с длиннофокусными объективами. Парламентариев призвали помнить о возможности попасть на снимок крупным планом.

В зале заседаний журналистам раньше были доступны два балкона: один — для фотографов, другой — для федеральных телеканалов. «Фотографический» (правый, если стоять лицом к президиуму) — был закрыт для журналистов несколько лет назад. Фотокорреспондентов перевели на левый — к телевизионщикам. На данный момент о возобновлении допуска на «фотографический» балкон не сообщалось. В Совете федерации уже давно действует запрет на допуск фотографов СМИ в зал пленарных заседаний.

В октябре Вячеслав Володин объяснял фотографам, что они работают «в самом открытом парламенте мира»: «В парламенте Великобритании их бы давно отправили на галеры: там запреты сплошные. Нельзя снимать депутата, если это его дискредитирует. А у нас же они изгаляются как хотят».

Степан Мельчаков

Фотогалерея

Как работают фотографы в «самом открытом парламенте мира»

Заседание Госдумы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатели Госдумы Вячеслав Володин и Совета федерации Валентина Матвиенко, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заседание Госдумы, 2018 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин (слева), 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Заседание Госдумы, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов (слева) и член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Работа фотографа в Госдуме, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр финансов России Антон Силуанов, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов (слева) и первый зампред Госдумы Александр Жуков (в центре), 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (слева) и член комитета по бюджету и налогам Андрей Исаев, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Максимов (в центре), 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (в центре), 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по физической культуре и спорту Владислав Третьяк, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева) и зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

