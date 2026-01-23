Канаду объявили страной нон-грата в «Совете мира»

Выступление премьер-министра Канады Марка Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он — под восторженные овации зала — резко критиковал действия президента США Дональда Трампа, вызвало серьезное негодование хозяина Белого дома. 22 января Трамп сообщил, что отзывает свое приглашение канадскому премьеру вступить в «Совет мира» по Газе. И без того непростые отношения между двумя соседними странами оказались в очередном кризисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Готовность принять приглашение США и вступить в созданный Трампом «Совет мира» канадский Минфин выразил еще в середине недели. Правда, с оговоркой: платить $1 млрд, что требуется для постоянного членства в новоиспеченной организации, Оттава не будет.

Но еще не успев вступить, Канада быстро оттуда вылетела: считанные дни спустя Дональд Трамп отменил приглашение. «Пусть это письмо послужит подтверждением того, что "Совет мира" отзывает свое приглашение Вам относительно присоединения Канады к самому престижному Совету лидеров, когда-либо созданному. Благодарим Вас за внимание!» — написал Дональд Трамп 22 января пост в соцсети Truth Social, адресованный лично Марку Карни.

Поводом для отзыва, судя по всему, стало выступление канадского премьера на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января. Канадский премьер тогда заявил, что мир вступил в фазу «жестокой реальности», когда международное право игнорируется при принятии геополитических решений. В своей речи он ни разу не упомянул США напрямую, но и без того было очевидно, кому эти претензии адресованы.

«Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню»,— призвал Марк Карни.

«Великие державы начали использовать экономическую интеграцию в качестве оружия, тарифы в качестве рычага воздействия, финансовую инфраструктуру в качестве средства принуждения, а цепочки поставок в качестве уязвимых мест, которые можно использовать в своих интересах»,— продолжил нагнетать канадский премьер. И под конец заверил, что Канада будет и дальше поддерживать Данию и входящую в ее состав Гренландию, совершенно недвусмысленно намекая, о ком в первую очередь была его пламенная речь.

Участники форума встретили его выступление на редкость воодушевленно: зал аплодировал стоя. Дональд Трамп же подобными речами явно оказался недоволен. И не стал этого скрывать на собственном выступлении в Давосе 21 января. В нем президент США вдруг обмолвился, что Канада получает от Америки «много бесплатных благ» и должна быть благодарна за это. «Канада существует благодаря Соединенным Штатам. Запомните это, Марк, в следующий раз, когда будете делать свои заявления»,— косвенно парировал Дональд Трамп выпады канадского премьера.

Марк Карни решил не оставлять последнее слово за президентом США. 22 января в разговоре с журналистами он отметил, что две страны добились «замечательного партнерства» во многих сферах, но тут же подчеркнул: «Канада существует не благодаря Соединенным Штатам. Канада процветает, потому что мы — канадцы».

Премьер Карни не первый раз вступает в полемику с Дональдом Трампом, хоть и сдержанную. И поводов для этого у него всегда было с лихвой. Ранее глава Белого дома не только ввел в отношении своего крупного торгового партнера высокие пошлины, касающиеся ключевых для Канады отраслей промышленности, но и неустанно грозился сделать страну 51-м американским штатом. Премьер Карни тогда проявил необходимую стойкость и заверил, что Канада не продается, добившись на фоне жесткой риторики президента США весной прошлого года заметной консолидации канадцев вокруг Либеральной партии и своей собственной персоны.

Свое нежелание подстраиваться под правила игры Дональда Трампа Марк Карни проявлял не только на словах.

Уже в первой половине прошлого года канадцы за счет диверсификации торговли нарастили экспорт на другие рынки на 14%.

А в январе этого года по итогам визита в КНР Оттава и Пекин договорились о снижении взаимных тарифов и расширении экономических связей.

Впрочем, канадский премьер по-прежнему вынужден проявлять гибкость в отношениях с США в тех или иных вопросах. Например, в июне он распорядился отменить налог на цифровые услуги американских компаний, поскольку Трамп грозился выйти из торговых переговоров из-за этой меры. При этом торговое соглашение стороны так и не заключили, а нарастающее напряжение между ними ставит под сомнение возможность решения этого вопроса в ближайшее время.

Лусине Баласян