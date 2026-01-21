Генерала изрешетили шариками для рогатки

“Ъ” стали известны детали уголовного дела о теракте, в результате которого 17 декабря 2024 года были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник. По данным обвинения, агенты СБУ готовили преступление в четырех странах, а взрывчатку доставили из Польши, спрятав в электродрели и топливных фильтрах. Смерть генерал-лейтенанта Кириллова наступила от 130 телесных повреждений, нанесенных в основном стальными шариками для стрельбы из рогатки, которые использовались в бомбе в качестве поражающих элементов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва, в результате которого погиб Игорь Кириллов

21 января 2-й Западный окружной военный суд, как и запрашивало гособвинение, представленное сотрудниками Генпрокуратуры, приговорил к пожизненному заключению исполнителя теракта гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, назначив его сообщникам Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву 25 лет, 22 года и 18 лет строгого режима. Кроме того, им предстоит выплатить вдове генерала Светлане Кирилловой 7,2 млн руб., а ее сыну и вдове помощника генерала Ильи Поликарпова — по 10 млн руб. Частично были удовлетворены и иски владельцев 27 квартир и 13 автомобилей, поврежденных в результате взрыва.

Защита осужденных обжалует приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Ахмаджон Курбонов (в центре)

Следственный комитет России установил, что генерал Кириллов стал жертвой заговора неустановленных сотрудников СБУ. Убивая военачальников, они пытались посеять панику и страх среди населения и в конце концов остановить специальную военную операцию, говорится в обвинении.

На несудимого и положительно характеризовавшегося по месту жительства в Ташкенте Курбонова, по данным следствия, вышел один из участников террористического сообщества, проживавший в Стамбуле. В переписке и общении, происходившим в соцсети Telegram, его за $100 тыс. и вид на жительство в одной из стран Евросоюза уговорили совершить теракт в Москве. СБУ профинансировало акцию через криптовалютчика, находившегося в Баку. От него Курбонов получил 5 тыс. единиц USDT, которые он перевел в $4,9 тыс., эквивалентные тогда 404,8 тыс. руб.

22 июня 2024 года Курбонов, по данным следствия и надзора за ним, прилетел из Баку в Астану, затем, чтобы скрыть свои следы, поехал в Караганду, а уже из нее добрался на поезде до Москвы. Жил в хостелах и съемных квартирах. Жильем, по данным следствия, его обеспечили выходцы из Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Первый привлек второго за вознаграждение, составившее 8 тыс. руб. Точиев заработал 12 тыс. руб. Для того что Курбонов мог жить без регистрации, Точиев, выдававший себя за сотрудника Росгвардии, говорил, что место в хостеле или квартира нужны его товарищу по оружию, которого преследуют украинские спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев (в центре)

Находясь в Москве, Курбонов продолжал получать деньги — крипту ему отправляли на адрес биржи, находившейся в башне «Федерация» («Восток») «Москва-Сити». Там он обналичил еще 431 тыс. руб. Таким образом, по подсчетам участников расследования, подготовка теракта обошлась в 842 тыс. руб.

Курбонов, получив данные на генерала Кириллова, установил его адрес на Рязанском проспекте и устроил слежку с использованием взятого в аренду автомобиля. Между тем другой участник сообщества, выходец из Баку Роберт Сафарян, проживающий во Владимире, получил три посылки от некоего Марка из Польши, в которых были две дрели-шуруповерта Kraissmann 400 EBS 10/2 Electric Drill Driver, три топливных фильтра для двигателей внутреннего сгорания марки Denckermann и музыкальная колонка. Дрели являлись уже готовыми минами-ловушками, а в остальных приборах агенты СБУ прятали пластиковую взрывчатку.

Посылки в три этапа с 26 октября по 5 ноября 2024 года с помощью лиц, «не осведомленных о преступных намерениях участников террористического сообщества», через Литву и Белоруссию были доставлены в подмосковное Одинцово, где их получил Сафарян. Сам он отправил их Курбонову с помощью сервиса «ЯндексGO».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора по делу об убийстве Игоря Кириллова во Втором западном окружном военном суде

По видеосвязи с куратором Курбонов изготовил из взрывчатки бомбу, эквивалентную по мощности 500 г тротила. В качестве поражающих элементов он использовал 1,5 тыс. стальных шариков марки Centershot для стрельбы из рогатки, которые приобрел в торговом центре «СпортЕХ». Кроме того, в скупке подержанных телефонов он взял два мобильника марки Xiaomi Redmi 6А и Xiaomi Redmi 7А, а также аккумулятор BoroFone. Затем в магазине цифровой и бытовой техники DNS приобрел видеокамеру марки Xiaomi Smart Camera C500 Pro. Впоследствии с использованием камеры, размещенной в багажном отделении автомобиля Chery Tiggo 4, оставленного у подъезда дома, в котором проживал генерал Кириллов, он дистанционно наблюдал за перемещениями будущей жертвы уже из съемной квартиры.

Ранним утром 17 декабря 2024 года исполнитель оставил у подъезда электрический самокат Kugoo Kirin Max Speed, который, как говорится в материалах уголовного дела, «использовался в качестве средства скрытной установки СВУ». К его рулевой колонке он скотчем прикрепил пакет с дистанционно управляемой бомбой. При этом в целях конспирации исполнитель использовал перчатки и снуд, закрывающий лицо, которые купил в «Спортмастере».

Взрыв, установили эксперты, прогремел в 6 часов 3 минуты, когда генерал Кириллов и его помощник Илья Поликарпов направлялись к ожидавшему их служебному автомобилю Toyota Camry. Смерть обоих военных наступила в результате минно-взрывных травм и множественных осколочных ранений. Так, у Игоря Кириллова было зафиксировано 132 телесных повреждения, вызванных в основном попаданиями стальных шариков.

Громкое преступление было фактически раскрыто по горячим следам: Курбонова задержали в тот же день, когда он ехал в подмосковные Электроугли, чтобы отсидеться в снятой для него квартире (адрес с геолокацией ему скинули подельники). Его сообщники попались чуть позже. Их уголовное дело было выделено в отдельное производство и направлено Генпрокуратурой в военный суд. Уголовное преследование еще как минимум трех фигурантов продолжается — их пытаются найти, в том числе и за границей.

Николай Сергеев