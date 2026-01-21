Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Давосу прилетело

Президент Трамп меняет правила игры с союзниками и отправляет переговорщиков в Москву

Президент США Дональд Трамп присоединился к работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), обратившись вечером 21 января с речью к его участникам. Прибытие Дональда Трампа в Давос, где он учредит «Совет мира по Газе» и будет отстаивать жесткий курс США по Гренландии и другим спорным проблемам в отношениях с союзниками, кардинально меняет атмосферу ВЭФ. Одним из последствий поворота в отношениях США и Европы стал отказ от обсуждения Украины и плана ее финансирования объемом $800 млрд. Главной же новостью Давоса стала договоренность о визите в Москву 22 января спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для переговоров по Украине с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая на форуме, Дональд Трамп вдруг высказал намерение «сегодня» встретиться с Владимиром Зеленским, хотя, скорее всего, знал, что тот отменил поездку в Давос, утратив надежду на аудиенцию у президента США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Свое обращение к участникам Всемирного экономического форума в Давосе в среду вечером президент Трамп начал в своем фирменном стиле, заинтриговав зал с первых минут. «Здорово снова быть в прекрасном Давосе, в Швейцарии, и выступать перед таким количеством бизнес-лидеров — здесь так много друзей и несколько врагов»,— начал свою речь господин Трамп под хохот аудитории.

Однако уже спустя минуту собравшимся стало не до смеха — в речи президента США по нарастающей зазвучали стальные нотки в адрес европейских союзников. «Я думаю, что Европа движется в неправильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом. Некоторые места в Европе, откровенно говоря, просто невозможно узнать… Я не хочу никого оскорблять и говорить "я не узнаю это место", но это не в положительном смысле. Это в очень негативном смысле»,— заявил президент США. Среди основных проблем Европы он назвал миграцию и снижение инвестиций.

Это было только начало.

«Ни одна страна, ни одна из групп наций не может обеспечить безопасность Гренландии, кроме США»,— подчеркнул господин Трамп. «Мы — великая держава, гораздо более могущественная, чем многие себе представляют»,— многозначительно напомнил американский лидер, добавив, что во время Второй мировой войны «Дания пала под ударами Германии всего за шесть часов и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию», что заставило США вмешаться.

По ходу своей речи Дональд Трамп также один раз назвал Гренландию Исландией, заставив задуматься, можно ли считать это оговоркой по Фрейду, и не преминул отпустить шпильку в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. «Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в таких классных очках, мне понравилось. Что с ним, черт возьми, случилось? Я люблю Эмманюэля, хотя в это трудно поверить, может быть, он тоже сейчас находится в этом зале»,— заявил Трамп (скорее всего, он прекрасно знал, что президент Франции покинул Давос накануне).

Еще один пассаж оказался и вовсе обескураживающим, учитывая, что президент США вдруг сообщил о своем намерении безотлагательно встретиться с президентом Зеленским, который до этого отменил поездку в Давос, судя по всему утратив надежду на аудиенцию у господина Трампа. «Я веду переговоры с президентом Путиным, и я считаю, что он хочет заключить сделку. Я веду переговоры с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет договориться. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас находится в зале»,— заявил Дональд Трамп, то ли в самом деле не зная, что Владимир Зеленский находится в Киеве, то ли прибегнув к столь изощренному троллингу. Американский лидер еще не закончил свою речь, а издание Axios уже сообщило, что Владимир Зеленский, который до этого заявил, что «выбирает Украину», срочно летит в Давос.

Путь Дональда Трампа на ВЭФ оказался непростым. Президентский Boeing 747-200B, отправившийся в Швейцарию поздно вечером 20 января, был вынужден совершить разворот над Атлантикой и вернуться на авиабазу Эндрюс из-за обнаруженной на борту технической неисправности. Пересев на запасной самолет в полночь (около восьми часов мск), глава Белого дома повторно вылетел в Швейцарию.

Перед визитом в Давос, отвечая на вопросы журналистов, господин Трамп дал понять, что с его прибытием ВЭФ могут ждать любые неожиданности и самое интересное только начинается. «Итак, я еду в Давос. Я полагаю, что поездка будет очень успешной. Это будет интересная поездка, я понятия не имею, что произойдет»,— сообщил он, прибегнув к своей излюбленной многозначительной недосказанности.

В полемику с западными союзниками, обвиняющими президента США, что он якобы разваливает НАТО и портит отношения с ЕС, Дональд Трамп ринулся еще в Вашингтоне. «Ни один человек и ни один президент не сделал для НАТО больше, чем президент Дональд Трамп. Если бы я не появился, НАТО сейчас просто не существовало бы!!! Оно оказалось бы на свалке истории»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Общаясь с журналистами в Белом доме перед отлетом в Швейцарию, Дональд Трамп подтвердил, что по вопросу Гренландии он не намерен отступать и, если задействовать торговые пошлины для давления на сопротивляющихся его решению союзников не удастся, он сможет использовать и другие меры.

Если в первый полноценный день работы форума 20 января тон в Давосе задавали критики Дональда Трампа, то уже к среде атмосфера стала меняться.

Выступивший с задиристой речью о возможности применения «торговой базуки» по отношению к США президент Макрон предусмотрительно поспешил покинуть Швейцарию еще до приезда американского лидера. После выступления на ВЭФ решение поскорее переместиться из Давоса в Брюссель, на саммит ЕС, принял и канцер Германии Фридрих Мерц.

На этом фоне инициативу перехватили американские участники Давоса, развернувшие наступление по всем фронтам. «Закройте глаза и представьте мир без Америки в нем. Довольно быстро становится довольно темно. Когда сияют США — сияет мир»,— заявил на одном из мероприятий ВЭФ министр торговли США Говард Латник.

Последствиями произошедшего на форуме в Давосе перелома в отношениях США и Европы стали отказ от обсуждения Украины и плана ее финансирования объемом $800 млрд, а также достигнутая договоренность о визите в Москву 22 января для новой встречи с президентом России Владимиром Путиным спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

«Планируемая презентация "плана процветания" на $800 млрд, который должны были согласовать Украина, Европа и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, отложена»,— сообщила газета Financial Times, ссылаясь на «шесть официальных лиц». «Противодействие европейских стран попытке Дональда Трампа приобрести Гренландию и предложенному им "Совету мира" сорвало планы в отношении пакета экономической поддержки для Украины, подогревая опасения, что углубляющийся трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева»,— отмечает издание.

В итоге украинская тема ушла из списка приоритетных сюжетов ВЭФ и ее обсуждение свелось к одной из панельных дискуссий с участием делегации из Киева во главе с руководителем офиса президента Кириллом Будановым (включен в РФ в список экстремистов и террористов).

В то время как ожидавшееся дипломатическое наступление Киева в Давосе не состоялось, посетивший город спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 21 января провел консультации со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. «Встречи проходят конструктивно»,— сообщил о ходе переговоров Кирилл Дмитриев. В свою очередь, Стивен Уиткофф назвал переговоры «очень позитивными».

Главным итогом российско-американских консультаций в Давосе стало сообщение о визите в Москву Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера 22 января, которое можно считать главной новостью ВЭФ. «Да, я подтверждаю»,— заявил в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли такие контакты в завтрашнем графике президента.

Перед отлетом в Москву Стивен Уиткофф, который лично встретится с Владимиром Путиным уже в седьмой раз, в интервью Bloomberg сообщил, что соглашение по Украине «готово на 90%» и в последние дни в его подготовке «наметился значительный прогресс». «Русские пригласили нас приехать — и это значимый сигнал с их стороны»,— отметил господин Уиткофф.

Сергей Строкань

