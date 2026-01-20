Премьер Гренландии допустил военное вторжение США на остров

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал население острова начать готовиться к возможному военному вторжению со стороны США, передает Bloomberg.

«Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя»,— заявил господин Нильсен на пресс-конференции в столице острова Нууке. По его словам, правительство Гренландии формирует рабочую группу, чтобы помочь гражданам подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об интересах США в контроле над островом. Власти Гренландии исключают возможность присоединения к США. Дональд Трамп сообщил, что с 1 февраля введет 10-процентные пошлины в отношении восьми стран ЕС, которые отправили военных на остров. Он заявил, что мера будет действовать, пока Гренландия не станет подконтрольной США.

Европейские лидеры пытаются договориться по данному вопросу с США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

