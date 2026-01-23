Бельский назвал неизбежным платный въезд в центр Петербурга

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил в интервью ТАСС, что в перспективе в городе неизбежно появление платного въезда автомобилей в исторический центр. Также он высказался за то, чтобы Петербург вошел в число первых городов, где может быть проведен подобный эксперимент.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (в центре)

По словам господина Бельского, вопрос обсуждается на федеральном уровне, но решение пока не принято. Когда оно будет принято, возможность введения платы обсудят на региональном уровне. При этом спикер подчеркнул, что высказывает личную точку зрения. Он связал инициативу с логистикой, нагрузкой на здания и дороги в центре, ведущей к бюджетным тратам, а также экологической ситуацией.

Также Александр Бельский назвал эффективными дифференцированные тарифы на платную парковку и отметил, что цель этой меры— ограничить транзитный трафик через центр. По его оценке, в Центральном районе трафик сократился на 12%, в Адмиралтейском — на 10%.

Зона платной парковки охватывает Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский районы и Крестовский остров. Плата взимается с 08:00 до 20:00. Новые правила расчета стоимости, введенные с 15 октября, применяются во всех упомянутых районах, кроме Крестовского острова. Для легковых автомобилей тариф составляет от 100 до 360 руб. в час в зависимости от загрузки.

Артемий Чулков