«Совет мира» по Газе: как будет работать и кого пригласили

16 января Дональд Трамп объявил о создании новой международной структуры — «Совета мира». Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа, но президент США говорит и о «содействии мира» в других регионах, затронутых конфликтами. Как будет устроен новый проект — в материале «Ъ».



Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Что за проект Изначально в ООН обсуждалась идея временной международной администрации для Газы, которая должна была координировать восстановление анклава и распределение финансирования.

В версии Трампа «Совет мира» оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством.

По данным Bloomberg, организаторы уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями. В ней говорится о поддержке стабильности и «обеспечении устойчивого мира» в регионах, затронутых конфликтами.

Прямого упоминания сектора Газа в документе нет, что дало повод говорить о глобальном характере инициативы.

Источники Financial Times расценивают проект как попытку создать более гибкий и эффективный механизм, альтернативный Совету Безопасности ООН, который Трамп критиковал за бездействие.

По данным обозревателя Bloomberg Алекса Уикхэма, Трамп намерен подписать соглашение о создании совета 22 января в швейцарском городе Давос.

Как устроен Каждая страна-участница получает один голос.

Решения принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения председателя совета — Дональда Трампа.

Трамп также утверждает окончательный состав членов организации.

Голосования должны проходить не реже одного раза в год, заседания без голосования — как минимум раз в квартал.

Дополнительные встречи могут созываться в любое время по решению председателя.

Взносы и членство Для получения статуса постоянного члена страна должна внести $1 млрд в течение первого года.

Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.

Временное членство предоставляется бесплатно сроком на три года.

Кто уже вошел в руководство 16 января Белый дом опубликовал состав исполнительного совета проекта. В него вошли: Дональд Трамп — председатель;

Госсекретарь США Марко Рубио;

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;

Предприниматель Джаред Кушнер;

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

Предприниматель Марк Роуэн;

Глава Всемирного банка Аджай Банга;

Заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Гэбриэл.

Старшими советниками назначены Джош Грюнбаум и Арье Лайтстоун.

Верховным представителем по Газе стал болгарский дипломат Николай Младенов.

В Белом доме заявили, что список будет расширяться.