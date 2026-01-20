«Совет мира» по Газе: как будет работать и кого пригласили
Трамп подтвердил приглашение Путину войти в «Совет мира» по Газе
16 января Дональд Трамп объявил о создании новой международной структуры — «Совета мира». Формально он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа, но президент США говорит и о «содействии мира» в других регионах, затронутых конфликтами. Как будет устроен новый проект — в материале «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Что за проект
Изначально в ООН обсуждалась идея временной международной администрации для Газы, которая должна была координировать восстановление анклава и распределение финансирования.
В версии Трампа «Совет мира» оформляется как полноценная международная организация с собственными правилами, органами управления и членством.
По данным Bloomberg, организаторы уже подготовили хартию органа и разослали ее вместе с приглашениями. В ней говорится о поддержке стабильности и «обеспечении устойчивого мира» в регионах, затронутых конфликтами.
Прямого упоминания сектора Газа в документе нет, что дало повод говорить о глобальном характере инициативы.
Источники Financial Times расценивают проект как попытку создать более гибкий и эффективный механизм, альтернативный Совету Безопасности ООН, который Трамп критиковал за бездействие.
По данным обозревателя Bloomberg Алекса Уикхэма, Трамп намерен подписать соглашение о создании совета 22 января в швейцарском городе Давос.
Как устроен
Каждая страна-участница получает один голос.
Решения принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения председателя совета — Дональда Трампа.
Трамп также утверждает окончательный состав членов организации.
Голосования должны проходить не реже одного раза в год, заседания без голосования — как минимум раз в квартал.
Дополнительные встречи могут созываться в любое время по решению председателя.
Взносы и членство
Для получения статуса постоянного члена страна должна внести $1 млрд в течение первого года.
Все собранные средства предполагается направить на восстановление сектора Газа.
Временное членство предоставляется бесплатно сроком на три года.
Кто уже вошел в руководство
16 января Белый дом опубликовал состав исполнительного совета проекта. В него вошли:
Дональд Трамп — председатель;
Госсекретарь США Марко Рубио;
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;
Предприниматель Джаред Кушнер;
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;
Предприниматель Марк Роуэн;
Глава Всемирного банка Аджай Банга;
Заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Гэбриэл.
Старшими советниками назначены Джош Грюнбаум и Арье Лайтстоун.
Верховным представителем по Газе стал болгарский дипломат Николай Младенов.
В Белом доме заявили, что список будет расширяться.
Кого пригласили
Точный список приглашенных в «Совет мира» пока неизвестен. По данным Axios, он состоит из лидеров 58 стран. В их числе — представители Еврокомиссии и главы почти 50 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и АТР.
По данным Bloomberg, приглашения получили представители Еврокомиссии и 49 стран: Австралии, Австрии, Албании, Аргентины, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Катара, Кипра, КНР, Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Парагвая, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словении, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к «Совету мира». «Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета»,— сказал белорусский президент журналистам.
Либо уже отказались, либо склоняются к отказу, по данным Bloomberg, Франция, Великобритания, Германия, Канада, Швеция и Нидерланды. Источники агентства утверждают, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает цели совета выходящими за рамки Газы и опасается подрыва принципов ООН.
Приглашение получил президент России Владимир Путин. В Кремле сообщили, что изучают детали инициативы и рассчитывают на дополнительные контакты с США. Financial Times связывает приглашение России с желанием Трампа сохранить диалог с Москвой.
О готовности принять участие заявили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Приглашение вступить в «Совет мира» принял президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.