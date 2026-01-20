Минкульт заступился за Чебурашку
В Госдуме поспорили о качестве российского кинематографа
Госдума 20 января одобрила в первом чтении правительственный законопроект, дающий возможность финансировать производство и прокат отечественных анимационных фильмов для детей и подростков на 100% из бюджета. Депутаты поддержали эту меру единогласно, но при этом почти час критиковали качество современного детского кино. Отдуваться за «Чебурашку» и «Бременских музыкантов» пришлось представителю Министерства культуры.
Заместитель министра культуры Жанна Алексеева заверила депутатов, что российское детское кино полностью соответствует интересам их избирателей
Поправки к закону «О господдержке кинематографии» были внесены 5 декабря 2025 года. В пояснительной записке говорится, что возможность полного госфинансирования предусмотрена только для художественных фильмов и на анимацию пока не распространяется, хотя оба жанра ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же «крайне важную функцию» — воспитание подрастающих поколений на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей. Объемы поддержки и приоритетные темы будет ежегодно утверждать Минкульт. Замминистра культуры Жанна Алексеева, представлявшая законопроект, пояснила, что производство фильмов для детей и подростков, как правило, более затратное, потому что в нем задействуются «спецэффекты, привычные для сознания подрастающего поколения».
Спорить с необходимостью поддержки отечественной анимации никто из депутатов не стал, однако жаркая дискуссия развернулась вокруг качества детского кинематографа в целом.
Ренат Сулейманов (КПРФ) раскритиковал ремейки советской классики — от «Чебурашки» до «Бременских музыкантов», которых, по его словам, «страшно вообще детям показывать», и поинтересовался, изменит ли принятие поправок эту ситуацию.
Госпожа Алексеева в ответ пригласила всех желающих обсудить качество кинопродукции на круглом столе, который пройдет перед вторым чтением, добавив, что министерство учитывает «приоритетные темы, которые существуют сегодня в стране».
Развивая тему, Сангаджи Тарбаев («Новые люди») уточнил, будет ли Минкульт поддерживать анимацию образовательного или просветительского характера. Замминистра заверила, что проблематика, с которой работает министерство, уже сама по себе воспитательная. В качестве примера она привела тему «Россия — современное, стабильное и безопасное государство, представляющее возможности для развития и самореализации». Среди тем есть место и «героизму и самоотверженности воинов», добавила чиновница.
Постепенно депутаты перешли к темам, весьма далеким от анимации.
«Президент сказал: "Рожать, рожать и еще раз рожать". Вот каким образом мы сегодня будем это популяризировать? Главная героиня обязательно должна быть многодетной?» — озадачила докладчика Мария Прусакова (КПРФ).
Замминистра объяснила, что приоритетные темы определяются с привлечением независимых экспертов, среди которых есть представители родительского сообщества, духовенства и других ведомств — Минобороны, Минобрнауки, Минпромторга и проч. Федот Тумусов («Справедливая Россия», СР) обратил внимание на «феномен якутского кино» и поинтересовался, будут ли при отборе учитываться региональные и культурные особенности. «Есть замечательный фильм, который был поддержан именно Министерством культуры,— "Там, где танцуют стерхи"»,— нашлась госпожа Алексеева. А генерал Виктор Соболев (КПРФ) по-солдатски прямо спросил, какие фильмы из числа «выданных зрителю как образец воздействия на нашу молодежь в условиях специальной военной операции» нравятся лично Жанне Алексеевой. Та уклончиво ответила, что «отойдет от личного мнения», приведя в пример фильмы «Свидетель» и «Позывной "Пассажир"» (имеют возрастные ограничения 18+ и 16+ соответственно).
Наконец, замминистра решила заступиться и за «Чебурашку». «Почти 10 млн зрителей посетило фильм начиная с Нового года. Это же большая цифра. И если бы, наверное, такое сарафанное радио не говорило о том, что фильм интересен, наверное, на него бы не пошли.
У нас же население все-таки достаточно уже патриотическое и воспитанное»,— привела чиновница весомый для народных избранников аргумент.
В завершение глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) выразила уверенность, что депутаты поддержат законопроект, и напомнила о роли парламента в его разработке. «Поэтому мы вправе спросить и о качестве, и о содержании детского кино. Вы уж, пожалуйста, не обижайтесь»,— успокоила она Жанну Алексееву. А Елена Драпеко (СР) назвала кинематограф «кентавром», у которого «голова делает контент», а «гигантская основа» состоит из кинопроизводства, где, в частности, есть проблемы с импортозамещением программного обеспечения. Но обсуждать их она считает нужным уже не с Минкультом, а с премьером Михаилом Мишустиным во время его грядущего отчета перед Думой.