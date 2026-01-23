ЕС выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками

Евросоюз выделил первые €10 млн на формирование специального трибунала «для судебного преследования российских лидеров за их роль» в боевых действиях на Украине, сообщил глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Они должны быть привлечены к ответственности. Безнаказанности быть не может»,— написала Кая Каллас в соцсети X. В публикации она указала аккаунт генсекретаря Совета Европы Алена Берсе, добавив, что с организацией «приятно подписывать контракт».

В октябре 2025 года господин Берсе заявил о начале подготовки к формированию трибунала. Он уточнял, что Совет Европы готов «активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих» — правовых инструментов, инфраструктуры и персонала.