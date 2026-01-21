Российские военные могут покинуть сирийский север

Как стало известно “Ъ”, переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех их баз — аэродром в Камышлы, находящийся на севере страны. По информации сирийского источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, переговоры по этому вопросу могут начаться после ожидающегося перехода провинции Хасеке, где расположен город Камышлы, из-под контроля курдских формирований в юрисдикцию центральных властей. Вечером 20 января Дамаск дал курдским командирам четыре дня на выработку плана мирной интеграции Хасеке, которая остается их последним оплотом, в единые государственные структуры.

Переходное правительство Сирии может начать с Россией переговоры по статусу военного аэродрома в Камышлы, к которому Москва имеет доступ с 2019 года. Об этом “Ъ” сообщил сирийский источник, знакомый с ситуацией. По его информации, Дамаск поднимет в диалоге с Москвой вопрос о статусе авиабазы после того, как прокурдский альянс «Сирийские демократические силы» (СДС) отдаст ему свой последний оплот — провинцию Хасеке, на территории которой расположен военный аэродром.

«Мне кажется, русских попросят уйти из Камышлы полностью. Теперь им там нечего делать»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Он указал на то, что американская сторона, которая сохраняла на северо-востоке Сирии военное присутствие, тоже сократила свою миссию, отказавшись от дальнейшей поддержки курдов.

Наступление на курдские отряды, больше десяти лет при поддержке США контролировавшие в этом регионе провинции Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, армия переходного правительства начала 17 января. После почти двух дней вооруженных столкновений с курдами Дамаск объявил о взятии под свой полный контроль этой части Сирии (Заевфратья). Однако в действительности бои между СДС и правительственными группировками продолжились — прежде всего за район Хасеке, который руководство СДС хотело оставить в своих руках. Как утверждают источники саудовского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», именно ситуация в этом районе стала основной темой переговоров, которые состоялись 19 января в Дамаске между командующим СДС Мазлумом Абди и президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. По информации издания, переговоры двух лидеров провалились, после чего господин аш-Шараа пригрозил взять Хасеке силой.

Впрочем, вечером 20 января сирийские власти сообщили, что достигли предварительных договоренностей с СДС. По их условиям, курдским командирам дано четыре дня на выработку мирного плана интеграции Хасеке в единое государство. От СДС требуют, чтобы все военные и силовые структуры альянса влились в МВД и Минобороны Арабской Республики. При этом курдам обещано, что правительственные силы не войдут в главные города провинции Хасеке, а останутся на ее окраинах. Господину Абди в то же время будет разрешено назначить своего человека на пост заместителя министра обороны Сирии и лично выбрать кандидатуру губернатора Хасеке. Но сама провинция будет находиться в сирийской юрисдикции, следует из проекта договоренностей.

Россия начала использовать военный объект в Камышлы в 2019 году. Как сообщал тогда начальник российской авиационной комендатуры Тимур Ходжаев, для функционирования объекта Москва выделила военную полицию, средства ПВО и бронемашины. Одной из основных задач российской миссии было обеспечение перемирия между СДС и Турцией, установленного после того, как Анкара 9 октября 2019 года предприняла в этом районе третью по счету операцию против курдов. В рамках меморандума о взаимопонимании с турецкой стороной от 22 октября 2019 года Россия взяла на себя обязательство проконтролировать отвод курдских бойцов на 30 км от турецкой границы, к которой прилегает Хасеке, и вести совместное с турецкими военными патрулирование пограничной зоны.

Российская военная полиция продолжила работу в этом районе даже после того, как 8 декабря 2024 года в Дамаске сменилась власть. Патрули в окрестностях Камышлы были замечены через несколько дней после визита в Москву главы МИДа переходного правительства Сирии Асаада аш-Шайбани 31 июля — 1 августа 2025 года. Тогда же сирийские СМИ сообщали, что Москва нарастила военное присутствие в Камышлы. Но в этом месяце канал Syria TV со ссылкой на спутниковые данные заявил о частичном выводе российской техники с северного аэродрома по неизвестной причине.

«После смены власти в Дамаске в 2024 году объект в Камышлы использовался, в частности, для вывода из Сирии в Россию и Ливию российских военных сил и средств,— отметил в разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.— Но в то же время это актив, который может служить и альтернативой Хмеймиму (российская авиабаза на западе Сирии.— “Ъ”) — логистическим хабом для транзитных полетов в Африку и опорным пунктом для деэскалации между Турцией и СДС».

По словам собеседника “Ъ”, сообщения о наращивании российского присутствия в Камышлы летом 2025 года появились на фоне непростых переговоров между СДС и Дамаском. «Но в последнее время стало ясно, что Москва вряд ли сможет занимать позицию медиатора на фоне обострившейся региональной конкуренции и давления на СДС,— сказал господин Мардасов.— Поэтому логично, что присутствие российских войск там будет окончательно свернуто». Впрочем, делает оговорку эксперт, аэродром в Хасеке все последние годы не находился под формальным контролем СДС.

В настоящее время помимо аэродрома в Камышлы в распоряжении небольшого российского контингента в Сирии находятся авиабаза Хмеймим (провинция Латакия) и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Как сообщали ранее сирийские источники “Ъ”, Дамаск проявлял активный интерес к тому, чтобы Москва возобновила военное патрулирование на юге Сирии — вблизи районов, занятых Израилем. Однако 8 января издание Haaretz со ссылкой на израильский источник сообщило, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступило категорически против.

