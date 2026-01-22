Мантуров и Фурсенко возглавят новую комиссию по развитию микроэлектроники

Первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента России Андрей Фурсенко возглавят межведомственную комиссию по развитию микроэлектроники. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по развитию электроники.

«Здесь, безусловно, важно не просто сформировать и сформулировать такую структуру (новую комиссию.— “Ъ”), а за счет ее возможностей реально обеспечить сверхоперативное рассмотрение всех вопросов и принятие решений в этой сфере»,— отметил господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также отметил, что общая цель — повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. Президент отметил, что он обратится к АП и правительству, чтобы определить детали работы такой комиссии.

Микроэлектроника занимается разработкой и производством миниатюрных электронных устройств и компонентов, в том числе микросхем. В июле «Ъ» стало известно, что Минпромторг планирует изменить критерии признания микросхем и процессоров отечественными. За производство, корпусирование и модернизацию изделия внутри России ведомство будет начислять максимальное количество баллов. Для микросхемы первого уровня до 2035 года необходимо набрать 100 баллов.

