Прокурорский приход

Новыми заместителями генерального прокурора Александра Гуцана в ближайшее время будут назначены прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и начальник главного уголовно-судебного управления надзорного ведомства Сергей Бажутов. Предполагается, что господин Табельский будет курировать вопросы обеспечения деятельности органов прокуратуры, а в дальнейшей работе господина Бажутова могут быть варианты.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Совет федерации поступили представления президента Владимира Путина о назначении Сергея Табельского и Сергея Бажутова заместителями генпрокурора. Вначале их рассмотрит профильный комитет СФ, а затем уже сами сенаторы. В Генпрокуратуре предстоящие назначения официально не комментируют, хотя информация о повышениях прокуроров в должностях известна многим.

По данным источников “Ъ”, предполагается, что господин Табельский займет место Геннадия Лопатина, который с 2011 года являлся заместителем генеральных прокуроров Юрия Чайки (сейчас полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе), а затем и Игоря Краснова. После назначения последнего председателем Верховного суда он вместе с ним перешел в ВС.

Сейчас господин Лопатин, курировавший работу главка по обеспечению деятельности прокуратуры и статистике, а также управлений собственной безопасности и взаимодействия со СМИ, возглавляет судебный департамент при ВС, занимающийся обеспечением деятельности всей судебной системы.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

При этом следует отметить, что господин Табельский — выходец из Оренбургской области, являлся прокурором Калмыкии и Калининградской области, а в 2017 году возглавил прокуратуру Кубани. Говорят, что именно при его участии началась борьба с так называемым кубанским правосудием, когда дела решались не по закону, а благодаря связям.

Уроженец Казахстана Сергей Бажутов, в свое время возглавлявший прокуратуры Новгородской области и Коми, сейчас отвечает в Генпрокуратуре за гособвинение в судах. Данное направление в качестве заместителя генпрокурора курирует Игорь Ткачев, расследовавший громкие теракты на Северном Кавказе. Исковая практика, которую также курирует генерал Ткачев, является не менее резонансной. Достаточно отметить обращение в доход государства холдинга «Макфа» и автодилера «Рольф». Возможно, господин Ткачев останется на своем месте, а Сергей Бажутов, став заместителем генпрокурора, отправится курировать законность в Южном федеральном округе.

Николай Сергеев