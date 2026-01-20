Прокуроры выловили иностранного инвестора

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России обратилась в суд с иском о возмещении ущерба на сумму почти 7 млрд руб., причиненного рядом хабаровских рыбодобывающих фирм. По данным надзора и ФСБ России, один из совладельцев компаний ранее приобрел иностранное гражданство, однако не уведомил об этом госорганы, чем нарушил законодательство об иностранных инвестициях.

Генпрокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками по нему проходят пять физических лиц, три компании, Росрыболовство и его амурское управление. Как говорится в исковом заявлении, надзорным ведомством совместно с ФСБ России установлено, что в Хабаровском крае ряд юридических лиц на протяжении длительного времени осуществляют стратегический вид деятельности по добыче водных биоресурсов, создавая при этом ложную видимость функционирования в качестве самостоятельных российских хозяйствующих субъектов.

По данным прокуратуры, речь идет об ООО «Сонико-Чумикан», ООО «Национальное предприятие (НП) “УД-Учур”» и ООО «Сущевский», которые зарегистрированы в этом регионе, имеют материально-техническую базу для вылова водных биоресурсов и позиционируют себя в качестве резидентов РФ.

Надзорное ведомство выявило, что указанные в иске фирмы контролирует группа лиц «под руководством и с участием» Андрея Айдарова, в которую входят и другие ответчики. Между тем, по данным Генпрокуратуры, господин Айдаров с марта 2023 года является гражданином Киргизии.

Иностранное гражданство ответчики, по данным истца, умышленно скрывают, преследуя цель уклониться от запрета на добычу (вылов) водных биоресурсов организациями, находящимися под контролем иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор.

Генпрокуратура в иске отмечает, что если гражданин России, «осуществляющий контроль над стратегическим обществом», впоследствии приобрел иное гражданство, то он или группа лиц с его участием обязаны в течение трех месяцев согласовать с уполномоченным госорганом установление контроля. В частности, господин Айдаров и подконтрольные ему ООО «Сонико-Чумикан», ООО НП «УД-Учур», ООО «Сущевский», отмечается в иске, были обязаны получить предварительное согласование правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ для продолжения добычи водных биоресурсов, но с соответствующими ходатайствами не обращались.

Между тем, говорится в иске, Амурское территориальное управление Росрыболовства в свое время заключило с указанными компаниями ряд договоров пользования рыболовными участками для промышленного рыболовства.

Таким образом, эти фирмы, отмечает Генпрокуратура, в обход закона продолжали добычу водных биологических ресурсов, которые через подконтрольные фирмы сбываются за рубеж, в том числе в Китай.

Допущенные нарушения, подчеркивается в иске, «вступили в противоречие с публичными интересами российского общества, действуют против сохранения им экономического суверенитета, препятствуют обеспечению безопасности государства, лишают возможности сохранения национальных интересов через участие в предприятиях, имеющих особую значимость». А заключенные сделки по добыче биоресурсов «обеспечивают скрытое от общества и завуалированное от контролирующих органов осуществление стратегически важного вида деятельности; бесцеремонное и безразличное отношение ответчиков к российскому обществу и установленному им правопорядку в сфере экономики». Аналогичные правовые последствия распространяются и на сделки, заключенные после приобретения Андреем Айдаровым иностранного гражданства, отмечает прокуратура.

В результате, резюмировал надзор, за период с 2023 года ответчики незаконно добывали водные биологические ресурсы, чем причинили ущерб России на сумму более 6,7 млрд руб.

Расчет произведен на основании данных, представленных ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», говорится в иске, при этом, по данным ФНС России, у ответчиков отсутствуют денежные средства, достаточные для возмещения причиненного государству ущерба.

Генпрокуратура просит суд признать недействительными договоры пользования компаниями-ответчиками рыболовными участками для осуществления промышленного рыболовства, солидарно взыскать с ответчиков—физических лиц в пользу РФ ущерб в размере более 6,7 млрд руб., для чего конфисковать их доли в рыболовецких и ряде других фирм. В качестве обеспечительной меры истец требует наложить арест на имущество ответчиков, в том числе суда рыбодобывающих компаний, а также средства на их счетах и принадлежащие им доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги.

Мария Локотецкая, Александр Александров