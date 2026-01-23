Ушаков об итогах встречи Путина с американскими представителями
В ночь на 23 января прошла встреча президента Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По ее окончанию помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях переговоров. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф
Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters
- Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
- Переговоры были исключительно содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными.
- Встреча была во всех смыслах полезной как для нашей, так и для американской стороны.
- От американской стороны «из первых рук» получена информация о недавних контактах с украинской стороной (включая встречу Трампа и Зеленского в Давосе) и европейскими партнерами.
- 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы (Россия-США-Украина) по вопросам безопасности.
- Российская делегация уже сформирована и получила инструкции от президента. В нее входят представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС РФ адмиралом Игорем Костюковым.
- Американская сторона возлагает надежды на успех предстоящей встречи рабочей группы по безопасности.
- Также в Абу-Даби пройдет встреча руководителей двухсторонней группы по экономическим делам Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.
- В ходе переговоров вновь заявлено, что без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» долгосрочное урегулирование невозможно.
- Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании, но пока его нет, будет продолжать добиваться целей СВО на поле боя.
- Россия готова направить в бюджет «Совета мира» $1 млрд из замороженных в США российских активов, а остальные средства — на послевоенное восстановление Украины после заключения мирного договора.
- Обсуждены региональные вопросы и ситуация вокруг Гренландии.
- Затронуты вопросы дальнейшее развития двухсторонних российско-американских отношений. Уже есть определенные планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта.