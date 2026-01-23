Ушаков об итогах встречи Путина с американскими представителями

В ночь на 23 января прошла встреча президента Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По ее окончанию помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях переговоров. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф

