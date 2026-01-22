Машинам не пришли на выручку

Несмотря на рост цен как на новые, так и на подержанные автомобили, рынок в 2025 году в денежном выражении заметно просел, чего не происходило с 2015 года. Агрессивный рост цен не смог компенсировать падение физического объема продаж. Впрочем, эксперты полагают, что в 2026 году можно ожидать увеличения емкости авторынка в деньгах вследствие умеренного восстановления спроса и возможного ослабления рубля.

Объем авторынка легковых и легких коммерческих машин в новом и подержанном сегментах по итогам 2025 года в деньгах впервые за десять лет продемонстрировал падение, сократившись год к году на 7,8%, до 13,8 трлн руб., следует из данных ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

На новые машины в 2025 году в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб., что на 18,4% ниже показателей предыдущего года. Продажи в подержанном сегменте, соответственно, достигли 67% — 9,18 трлн руб., минус 1,4% год к году. При этом, по данным РОАД, средняя цена на новый автомобиль в 2025 году выросла относительно предыдущего года на 6%, до 3,54 млн руб., с пробегом — на 4%, до 1,35 млн руб.

Негативная динамика по емкости рынка в деньгах в 2025 году, по мнению старшего аналитика компании «Эйлер» Владимира Беспалова, в частности, связана с тем, что падение продаж автомобилей в штуках оказалось более существенным, чем повышение цен.

На первичном рынке, поясняет эксперт, это было связано с насыщением рынка, некоторым увеличением доли продаж более дешевых автомобилей и укреплением рубля, которое делало импортные автомобили более доступными. На вторичном рынке ситуация выглядела более стабильной, но в целом на него влияли те же факторы, а также общее старение парка, добавляет он.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов вторит господину Беспалову: рост средневзвешенной цены, который раньше был более агрессивным, не позволил догнать «выпадающий» объем. По оценке РОАД, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на первичном рынке сократились на 16,4%, до 1,4 млн штук, на вторичном — на 2,4%, до 7,07 млн штук.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров уточняет, что существенную роль играет структура спроса — соотношение премиального и массового сегментов в разные периоды, а также уровень покупательной способности. «Снижение рынка в деньгах при росте цен не уникальная ситуация, а результат сразу нескольких факторов, которые наложились друг на друга»,— полагает господин Петров. Кроме того, напоминает он, в годы заметного снижения продаж новых автомобилей часть падения традиционно компенсируется сегментом автомобилей с пробегом, в том числе в денежном выражении.

Снижение объемов продаж машин в деньгах в целом негативный фактор, но об убыточности дилеров в такой конфигурации рынка речи не идет, отмечают опрошенные “Ъ” участники рынка.

«С точки зрения дилера, основной показатель, на который мы ориентируемся,— это удельная доходность,— рассказывает Николай Иванов.— Соотношение предложения и спроса, складских запасов. Мы, конечно, смотрим на емкость и выручку, но для нас это индикативные показатели, которые не являются гарантом доходности».

Илья Петров подтверждает, что для дилеров снижение емкости рынка в деньгах не означает автоматическую убыточность: финансовый результат определяется не столько общим объемом рынка, сколько балансом между спросом и предложением. По его словам, можно продавать большие объемы автомобилей, но при высокой конкуренции, ограниченном спросе и низкой марже фактически ничего не зарабатывать. И наоборот, при более сдержанных объемах, но контролируемых издержках и понятной ценовой политике дилер может оставаться прибыльным, добавляет он.

Опрошенные “Ъ” дилеры и эксперты полагают, что в 2026 году, вероятнее всего, объем авторынка в деньгах продемонстрирует рост. По оценке Николая Иванова, положительная динамика возможна при продажах новых машин на уровне не менее 1,3 млн штук и росте средневзвешенной цены на 10–11%. Согласно прогнозу господина Беспалова, емкость рынка в деньгах в текущем году может увеличиться на 10–15%. «Этому должны способствовать умеренное восстановление рынка и повышение цен под влиянием инфляции и возможного ослабления рубля»,— считает эксперт.

