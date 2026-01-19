Космос без рывков

Россия в 2025 году осуществила 17 запусков ракет космического назначения. Формально это не стало новым антирекордом, однако впервые столь низкий уровень пусковой активности перестал восприниматься как временное отклонение. Эксперт отмечает, что год прошел без крупных аварий и с сохранением ключевых программ, а отрасль перешла к устойчивой, но сокращенной модели функционирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур, 27 ноября 2025 года

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур, 27 ноября 2025 года

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 2025 году Россия заняла третье место в мире после США и Китая, обеспечив 17 из 317 (около 5%) успешных космических запусков (см. график). Аналогичного показателя добилась Новая Зеландия, но там запускались лишь сверхлегкие ракеты Rocket Lab, а в экспертном сообществе такие старты не считаются полноценными. Те же 17 запусков были в активе России и в прошлом году, а наименее «урожайным» за последние полвека стал 2020 год, когда успешных стартов было всего 15.

Все российские миссии-2025 завершились штатно. Основная нагрузка пришлась на ракеты «Союз-2», стартовавшие с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный; более двух третей запусков имели военное или двойное назначение — вывод спутников связи, разведки и наблюдения, а также аппаратов морской и радиоэлектронной разведки. При этом, как подчеркивал на недавней встрече с президентом вице-премьер Денис Мантуров, при меньшем числе стартов на орбиту теперь выводится больше аппаратов — за счет групповых запусков и развертывания многоспутниковых систем. В результате акцент в космической программе смещается от количественного показателя пусков к поддержанию и развитию орбитальной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Пилотируемая программа была по-прежнему привязана к Международной космической станции (МКС). В течение года выполнены два запуска кораблей «Союз» с международными экипажами и три грузовые миссии «Прогресс». Российские космонавты продолжали научные эксперименты на МКС, а также провели выходы в открытый космос для обслуживания российского сегмента станции.

Научный блок был представлен полетом аппарата «Бион-М» и серией спутников «Ионосфера-М», завершивших летные испытания системы мониторинга ионосферы и солнечной активности. В конце года состоялись запуски спутников дистанционного зондирования Земли. Коммерческие запуски оставались эпизодическими и минимально отражались на мировом рынке, пострадавшем из-за санкций.

Важнейшим решением года стала корректировка концепции Российской орбитальной станции. Планировавшаяся ранее высокоширотная орбита была заменена на орбиту 51,6 градуса, аналогичную МКС. Это предполагает сборку новой станции на базе российского сегмента МКС с последующим отделением и сохранение зависимости от Байконура в пилотируемой части космической программы. В «Роскосмосе» объясняли это решение снижением технических и финансовых рисков и сохранением возможностей для международного сотрудничества.

Главным негативным событием года стала ноябрьская авария на Байконуре, когда запуск «Союза МС-28» прошел штатно, но стартовый комплекс получил повреждения, потребовавшие восстановительных работ.

Этот инцидент вновь обозначил проблему износа космической инфраструктуры и зависимости отрасли от ограниченного числа пригодных стартовых площадок.

Историк космонавтики Александр Железняков отмечает, что показатели 2025 года по числу запусков и росту орбитальной группировки достаточно скромны, но не говорят о кризисной ситуации. Рост числа спутников до почти 300 аппаратов следует рассматривать в контексте бюджетных ограничений и отсутствия масштабных приоритетных задач. При этом все запуски года выполнили свои программы полностью или частично, без крупных аварий, подчеркивает эксперт. Текущие показатели демонстрируют зафиксированный уровень возможностей отрасли: система функционирует стабильно, без экстренных сбоев, но и без заметного наращивания темпов. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, удастся ли наполнить национальный проект «Космос» содержанием и ресурсами, добавляет господин Железняков.

Дмитрий Сотак