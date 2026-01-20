В аэропортах ждут плана «Дисконт»

Первая попытка государства продать аэропорт Домодедово более чем за 130 млрд руб. оказалась неудачной из-за завышенной цены, считают собеседники “Ъ”. На аукцион не приняли ни одной заявки. Но при снижении стоимости на повторные торги готов выйти аэропорт Шереметьево. В отрасли полагают, что увеличение пассажирооборота и выход Домодедово на безубыточность в обозримой перспективе почти исключены, и считают, по разным оценкам, справедливой стоимость актива в 25–45 млрд руб.

Назначенный на 20 января аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся. При начальной цене 132,26 млрд руб. единственную заявку неизвестного в отрасли предпринимателя Евгения Богатого из Чечни отклонили из-за нарушений в поданном пакете документов.

Собеседники “Ъ” на рынке полагали, что аукцион пройдет без единого участника после опубликования начальной стоимости актива в 132 млрд руб.

Косвенно мнение о завышенной оценке подтвердил гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко, заявив, что там готовы рассмотреть покупку Домодедово, «если государство будет проводить конкурс на понижение цены».

В распространенном Шереметьево заявлении указано, что задолженность Домодедово по кредитам превысила уже 75 млрд руб. и его текущая деятельность не позволяет «своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства». По данным последней консолидированной отчетности по МСФО, в 2023 году Домодедово получило 6,8 млрд руб. убытков. И в последние годы пассажиропоток уменьшался, отметили в Шереметьево. В 2025 году Домодедово обслужило 13,8 млн человек, что меньше других аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и близко к показателю Сочи (13,2 млн пассажиров).

По словам близкого к Домодедово источника “Ъ”, аэропорт «какое-то время рассчитывал» привлечь к торгам УК «Лидер» (управляет активами пенсионного фонда, крупнейшие акционеры — ВЭБ и «Газпром»).

Другой собеседник “Ъ” в аэропорту, однако, говорит, что до сих пор «не заявлялся ни один реальный интересант, который изучал бы документацию и проводил предварительный аудит». Ранее публично обозначал заинтересованность в покупке совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. О возможном интересе к Домодедово также говорил источник “Ъ” в крупном региональном холдинге. Во Внуково, Домодедово, УК «Лидер» и аэропортовых холдингах “Ъ” не ответили.

Часть собеседников “Ъ” полагает, что выставленная изначально высокая цена была необходима для соблюдения законности процедур. Вероятно, оценка была сформирована организаторами, исходя из бухгалтерской стоимости активов, во избежание вопросов со стороны проверяющих органов, считает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По его оценкам, аукцион сможет привлечь реальных участников, если начальная цена Домодедово будет снижена минимум в 3–4 раза.

Старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян соглашается, что цена должна быть в разы ниже.

По ее словам, объем заложенности съедает существенную часть стоимости актива, если вообще не всю его стоимость, и цена конкурса совершенно не учитывает этот факт. Кроме того, у потенциального покупателя может возникнуть необходимость реструктуризации долга, продолжает аналитик, поскольку сейчас денежный поток находится под большим давлением платежей по обслуживанию задолженности.

Другой финансовый аналитик отметил в беседе с “Ъ”, что начальная цена почти совпадает с указанной в последней отчетности аэропорта стоимостью основных средств — 139 млрд руб. на конец июня 2024 года. Очищенная от долгов действительная стоимость Домодедово исходя из последних доступных показателей EBITDA может составлять, по грубым оценкам, 25–45 млрд руб., подсчитал он.

По словам Андрея Крамаренко, сейчас пассажиропоток Домодедово ниже пропускной способности терминалов и для выхода на окупаемость новому инвестору придется наращивать трафик в два-три раза. Но потенциал увеличения пассажиропотока аэропортов Московского авиаузла (МАУ), отмечает эксперт, в ближайшие годы выглядит хуже, чем у региональных. МАУ, поясняет он, потерял значительную часть трансферных пассажиров после закрытия рейсов в Европу в 2022 году. Конкурентоспособность московских аэропортов, продолжает господин Крамаренко, также снижает ставка НДС в 10%, которая действует для авиакомпаний при полетах через Москву, тогда как для региональных она нулевая.

Учитывая недозагруженность мощностей Шереметьево и Внуково, Андрей Крамаренко также сомневается, что Домодедово представляет для них коммерческий интерес.

«Есть очень большие сомнения, что этот актив сможет приносить прибыль новым владельцам, даже если те получат его почти бесплатно»,— считает он. По мнению эксперта, столичным операторам может быть выгодно только потенциальное закрытие Домодедово в перспективе и перераспределение пассажиропотока в свои аэропорты.

Напротив, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров считает, что Домодедово может быть интересным активом для всех трех региональных холдингов и аэропортов МАУ. В появлении непрофильного покупателя он сомневается: «Домодедово логичнее приобрести тем, кто понимает специфику бизнеса, имеет компетенции и технологии». По словам господина Гусарова, хотя перспектив бурного развития рынка пока не видно, инвестор может делать ставку на изменение конъюнктуры в долгосрочной перспективе, привлечение новых партнеров и авиакомпаний. Пропускная способность Домодедово с огромным новым терминалом и независимой ВПП позволяет в разы увеличить объемы перевозок, подчеркивает он.

Айгуль Абдуллина