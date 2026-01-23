На борьбу с вредителями выходят деньги

Владелец автодилера «Рольф» Умар Кремлев продолжает развивать свой бизнес в рамках высокотехнологичного кластера в Серпухове. В партнерстве с топ-менеджером турецкого производителя пестицидов он создал компанию «УНК Агро», которая займется выпуском средств защиты растений (СЗР). Но, отмечают участники рынка, в этом секторе еще долго будет наблюдаться профицит, при этом сейчас ситуация осложняется падением цен на готовые СЗР при неснижающихся ценах на их действующие вещества, не производящиеся в РФ.

Как стало известно “Ъ”, владелец «Рольфа» Умар Кремлев совместно с управляющим директором турецкого производителя пестицидов и гербицидов ISB Globe Айсаном Эрдемом планируют инвестировать в производство химических средств защиты растений (ХСЗР). Для этого партнеры 29 декабря 2025 года зарегистрировали в Серпухове компанию «УНК Агро». Господину Кремлеву через ООО «Мама Ольга» принадлежит там 60%, 30% — у Айсана Ердема и 10% — у ее гендиректора Алексея Батогова.

Как пояснили в пресс-службе венчурной компании Умара Кремлева «УНК Холдинг», проект «УНК Агро» реализуется в логике развития ОЭЗ «Большой Серпухов» в Московской области как научно-промышленного кластера с сильной исследовательской базой с учетом масштабного агропромышленного комплекса региона.

«Профиль компании — производство пестицидов и агрохимической продукции,— подтвердили там.— Дополнительные направления отражают стратегию выстраивания полного технологического цикла — от сырья и семенного материала до готовых решений для АПК».

В компании уточнили, что проект в стадии формирования и параметры инвестиций, продуктовая линейка и объемы производства будут раскрыты позже.

Последние несколько лет российский рынок ХСЗР активно развивается на фоне ухода иностранных инвесторов. По данным Российского союза производителей химических средств защиты растений, в 2025 году их потребление в России достигло примерно 250 тыс. тонн, около 71% внутреннего спроса обеспечили российские производители. Согласно нацпроекту «Новые материалы и химия», к 2030 году эта доля должна вырасти как минимум до 90%.

Технологически эта цель достижима, считает гендиректор АО «Фирма "Август"» Михаил Данилов. Он напоминает, что совокупные отечественные мощности по выпуску ХСЗР уже составляют около 400 тыс. тонн. И, по его словам, производственный потенциал российских пестицидных компаний еще долго будет существенно превышать фактическую емкость рынка даже с учетом ожидаемого роста потребления.

В то же время Михаил Данилов указывает на сложную ценовую ситуацию на рынке. Пестициды, в отличие от других агроресурсов (техника, семена, удобрения, горюче-смазочные материалы), одна из немногих категорий продукции, где имеет место снижение цен, и оно продолжается уже четвертый год.

И если раньше коррекция цен частично компенсировалась для производителей СЗР снижением стоимости действующих веществ в Китае, где производится основной мировой объем сырьевых компонентов пестицидов, то в 2025 году ситуация там стабилизировалась и ресурс для такой компенсации исчерпан, отмечает он. И говорить о развороте ценового тренда не приходится. На этом фоне на российском рынке сохраняется высокая конкуренция, китайские и индийские игроки также пытаются завоевать свою нишу, поясняет господин Данилов.

О профиците готовых СЗР и высокой конкуренции говорит и гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. По его словам, реальной проблемой в России является зависимость от внешних поставок действующих веществ, которые в России не производятся. «Поэтому нам необходимо развивать собственное производство,— подчеркивает он.— Сегодня мы закупаем около 100 наименований, на первом этапе для обеспечения продовольственной безопасности достаточно наладить синтез и выпуск части из них внутри страны». Объем рынка топ-менеджер оценивает примерно в $1 млрд. Основные поставки идут из Китая и Индии, в меньшей степени — из Европы.

Однако, поясняет господин Каракотов, это требует серьезных инвестиций. Стоимость таких проектов высокая, и при этом инвестиционная нагрузка в России зачастую выше, чем, например, в Китае. Кроме того, для синтеза действующих веществ необходимо развитое химическое сырье — кислоты, спирты, ангидриды, амины, нитросоединения, фторпроизводные и другие компоненты. Все это должно быть доступно внутри страны, отмечает он. Но даже при наличии инвестиций и сырья, поясняет Салис Каракотов, остается ключевой вопрос — технология. Это не та сфера, куда может зайти любой желающий. Здесь нужны сильные химики, современные лаборатории и многолетние научные разработки.

Стратег «Арикапитала» Сергей Суверов называет рынок СЗР в целом перспективным и маржинальным с большим потенциалом импортозамещения. Но, говорит он, если создавать проекты с нуля, то можно столкнуться с высокой конкуренцией со стороны действующих игроков и придется также осуществить достаточно серьезные инвестиции в региональную сбытовую сеть.

