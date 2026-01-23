Заповедники вписали в стратегию развития

Стратегия развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 2036 года представлена Минприроды на слушаниях в Госдуме. Для управления этими территориями чиновники предлагают создать отдельное ведомство. Они также ожидают, что в 2036 году ООПТ должны занять больше 12% площади России. Приглашенные в Госдуму эксперты документ раскритиковали за «нечитаемый язык» и за фактические ошибки. Стратегия готовится в связке с уже внесенным в Госдуму законопроектом, разрешающим менять границы ООПТ.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Проект новой стратегии развития ООПТ был представлен Минприроды 22 января на заседании экспертного совета комитета Госдумы по экологии. Предыдущая стратегия была утверждена правительством в 2011 году и действовала до 2020 года. Новый документ рассчитан до 2036 года, рассказал глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин (ЕР). Целями стратегии замглавы Минприроды Евгений Марков назвал «формирование заповедной отрасли и эффективно управляемой системы экологически связанных» ООПТ, а также повышение сохранности «уникальных экосистем и ландшафтов», редких растений и животных. В министерстве рассчитывают, что к 2036 году ООПТ должны занять больше 12% площади сухопутной части России. К этому же сроку должны быть созданы «условия для сохранения биологического разнообразия» — более чем на 20% территории РФ.

Сейчас, по данным Минприроды, в РФ насчитывается 12 тыс. ООПТ общей площадью 244 млн га (в том числе 340 федеральных ООПТ, 112 заповедников, 74 нацпарка и 66 заказников). В природоохранной отрасли (139 ГБУ) заняты 11 тыс. сотрудников.

В документе упомянуты семь стратегических задач, включая планы по созданию отдельного федерального органа для управления ООПТ, новых систем мониторинга и подготовки сотрудников заповедников.

В качестве приоритета Минприроды видит развитие экотуризма и совершенствование законодательства, в том числе по реорганизации и изменению границ ООПТ.

Стратегия разработана в связке с внесенным в декабре 2025 года в Госдуму правительственным законопроектом, разрешающим менять границы ООПТ. Такая возможность будет предусмотрена при «полной утрате» землями «особого природоохранного значения», размещении оборонных сооружений или объектов, имеющих «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ». 89 ученых (в том числе академики РАН) уже выступили с письмом, указав, что принятие закона грозит «масштабным изъятием участков для хозяйственного использования, что невозможно без причинения колоссального вреда» ООПТ. В Росприроднадзоре призывали к «жесткому контролю» подобных изъятий, сочтя, что иначе в системе ООПТ не останется смысла (см. “Ъ” от 15 января).

Дмитрий Кобылкин, выступая на совете, отметил, что внесенные поправки создают «риски устойчивости заповедной системе», а потому перед их рассмотрением в парламенте надо понимать, «куда мы идем» и какие цели в этой связи ставит перед собой правительство. Советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов призвал определиться: утверждать сначала стратегию, а потом принимать законопроект, или сделать наоборот. Сам он высказался за первый вариант, не поняв при этом из стратегии, будет ли работа региональных ООПТ определяться «единой вертикалью», или же местными законами, и почему в документе ничего не говорится о восстановлении «нарушенных природных комплексов».

Директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Сергей Найденко даже нашел в представленном документе фактические ошибки. «На одной странице говорится о 82% млекопитающих в ООПТ, на другой — о 95%,— сказал он.— По птицам расхождение, по земноводным — по всему, кроме растений». Эксперт также не понял, почему в документе ООПТ сейчас занимают 13% площади России, а к 2036 году ставятся цели увеличить их объем «до 12% и выше».

Зампред думского комитета по экологии Георгий Арапов раскритиковал заявленную цель увеличить площадь ООПТ «всего» на 2–3% за 10 лет.

Документ «написан нечитаемым языком» и с ошибками, а «обилие информации запутало самих разработчиков», дал понять сопредседатель экспертного совета по заповедному делу Всеволод Степаницкий. Эксперт призвал вернуться к варианту проекта стратегии, представленному правительством в 2021 году, где присутствовали «блоки охраны заповедников и экологического мониторинга».

В Минприроды, впрочем, пообещали так и сделать, заодно учесть замечания экспертов при доработке документа.

Александр Воронов