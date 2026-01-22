Задержан министр транспорта Краснодарского края Переверзев

Правоохранительные органы задержали министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева. Как подтвердил «Ъ» источник, его подозревают в особо крупном мошенничестве.

По данным «Ъ», фабула дела связана с обвинением в отношении бывшего директора ГУП Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ» Сафрабия Напсо, который в октябре 2025 года был осужден на четыре года колонии за должностные преступления. Приговором господину Напсо установлено, что руководящие сотрудники Дагомысского ДРСУ похитили специальную дорожную технику с асфальтобетонного завода и продали ее подконтрольным структурам по заниженной цене.

Махинации с активами краевого предприятия происходили при покровительстве вице-губернатора Краснодарского края, а затем депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других должностных лиц, утверждает следствие. Господин Вороновский был лишен статуса депутата и арестован в декабре прошлого года за получение взяток от руководителей ГУП «Дагомысское ДРСУ». Помимо уголовного преследования, экс-депутат стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, полученного с нарушением антикоррупционного законодательства. В иске надзора приведены данные о том, что Анатолий Вороновский, уйдя с поста вице-губернатора Кубани, действовал через министра транспорта Алексея Переверзева, который был его доверенным лицом.

Накануне у Алексея Переверзева прошли обыски, а двух его заместителей задержали. ТАСС пишет, что их подозревают в хищении бюджетных денег при выполнении госконтрактов. Подробности дела пока не раскрываются.

Алексей Переверзев возглавляет краснодарский минтранс с 2015 года. 21 января его переназначили на должность.

Анна Перова, Краснодар; Дарья Опарина, Москва