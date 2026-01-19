NIS того NIS сего

Как и ожидалось, венгерская MOL объявила о заключении соглашения с «Газпром (MOEX: GAZP) нефтью» о покупке 56,15% в сербской NIS. Еще одной стороной сделки может стать ADNOC из ОАЭ, которая ранее уже считалась претендентом на активы ЛУКОЙЛа и долю в самой NIS. Привлечение партнера могло потребоваться для обеспечения поставок нероссийского сырья и финансирования, считают эксперты.

Венгерская MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% в сербской NIS, сообщила MOL 19 января. Стоимость сделки не раскрывается. В «Газпром нефти» подтвердили “Ъ” подписание с MOL соглашения о намерениях по продаже пакета NIS.

Как уточнила MOL, под ее контроль перейдет НПЗ в Панчево мощностью по переработке 4,8 млн тонн сырья в год, сеть из почти 400 АЗС и активы в сфере разведки и добычи с запасами 173 млн баррелей по категории 2P (доказанные и вероятные). Для завершения сделки требуется одобрение Минфина США и властей Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта.

«Газпром нефть» приобрела контрольный пакет в NIS в конце 2008 года за €400 млн, вложив с тех пор в актив €3,5 млрд. Компании принадлежит 44,85%, 11,3% у АО «Интэлидженс», которым управляет «Газпром капитал», 29,87% у Сербии. В Минэнерго Сербии сообщали, что страна может нарастить свою долю на 5%.

Положение NIS осложнилось в октябре 2025 года, когда компания не получила лицензию Минфина США, продлевающую отсрочку от вступления в силу санкций. Рестрикции в отношении NIS и «Газпром нефти» были введены еще в январе 2025 года, но начало их действия несколько раз переносилось. В декабре NIS сообщила о начале процесса приостановки завода из-за дефицита нефти. По итогам января—сентября 2025 года убыток NIS составил 0,3 млрд динаров (€2,55 млн).

В январе текущего года компания уведомила о получении лицензии Минфина США, которая позволяет вести операционную деятельность до 23 января, и сообщила о заключении контракта на поставку партии нефти для нужд НПЗ.

В MOL заявили, что энергетический суверенитет стран, не имеющих выхода к морю, требует сотрудничества сильных местных НПЗ, а также участия надежных партнеров. Поэтому группа ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией ОАЭ, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера, при этом контрольный пакет акций останется у MOL.

ADNOC принадлежит правительству Абу-Даби. Как сообщало Bloomberg, компания сегодня находится в процессе увеличения мощностей по добыче нефти с 4,85 млн баррелей в сутки до 5 млн баррелей в сутки. В 2025 году совет директоров ADNOC утвердил объем инвестиций на ближайшие пять лет объемом $150 млрд. СМИ называли компанию в числе претендентов на зарубежные активы ЛУКОЙЛа и долю в NIS.

Портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-капитал» Никита Зевакин считает, что переговоры с ADNOC могут быть попыткой привлечь акционера, готового предоставлять нефть для переработки на постоянной основе, имея заинтересованность в стабильной работе актива.

Доля российской нефти в закупках MOL с 2024 года — 50–55%, и компания отмечала, что изучает варианты снижения или устранения зависимости от сырья из РФ.

Но эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что участие ADNOC может быть связано с привлечением финансирования на сделку либо с тем, что за ней могут скрываться американские интересы. В сделке, рассуждает эксперт, судя по всему, выигрывают все. «Газпром нефть», вероятно, сможет вывести деньги, Сербия увеличит долю и получит работающий завод, Венгрия — хороший актив с дисконтом и американцы тоже должны что-то получить, говорит господин Юшков. И, по его мнению, ADNOC может приобрести акции для последующей перепродажи.

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых