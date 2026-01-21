Годовая инфляция в РФ с 13 по 19 января ускорилась до 6,47% с 6,27%

Инфляция в России за период с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% неделя к неделе. Такие данные приводят Росстат и Минэкономразвития. С начала месяца рост потребительских цен достиг 1,72%. Годовая инфляция ускорилась с 6,27% до 6,47%,

Наибольший вклад в инфляцию внес продовольственный сегмент: цены на продукты выросли на 0,56% за неделю. При этом плодоовощная продукция подорожала в среднем на 2,7%, в том числе огурцы — на 6,0%, помидоры — на 3,3%, картофель и морковь — на 2,6%. Рост цен на остальные продукты питания составил около 0,4% при одновременном снижении цен на сахар, кефир, мясо птицы и отдельные виды мяса.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,17%. Подешевели обувь и строительные материалы, замедлился рост цен на медикаменты. Стоимость легковых автомобилей в целом почти не изменилась (0,03%): отечественные машины подешевели (-0,1%), тогда как иномарки незначительно подорожали на 0,1%. Цены на бензин и дизельное топливо тоже выросли на 0,1%.

В секторе услуг рост цен за неделю составил 0,67%. Существенно подорожали туристические поездки, в том числе отдых в ОАЭ (+8,0%) и на Черноморском побережье России (+6,3%), а также отдельные бытовые и медицинские услуги. При этом снизилась стоимость проживания в гостиницах более высоких категорий.

По итогам 2025 года годовая инфляция в России достигла 5,59%. В декабре цены выросли на 0,32% по сравнению с ноябрем.