Инкассация в одни руки

Крупнейшего участника рынка инкассации — объединение «Росинкас», дочернюю структуру Банка России,— планируется наделить особыми функциями с задачей обеспечения бесперебойной работы налично-денежного обращения во всех регионах страны. Необходимость такого шага связана со снижением рентабельности коммерческой инкассации и сворачиванием инфраструктуры банков. Эксперты отмечают, что убытки от работы «Росинкаса» в нерентабельных регионах придется компенсировать самому ЦБ. В качестве альтернативы можно провести цифровизацию отрасли, чтобы добиться безубыточности, но на это потребуются миллиарды рублей.

Банк России планирует сделать объединение «Росинкас» (в котором владеет 100% капитала) оператором критической инфраструктуры на рынке налично-денежного обращения (НДО). Об этом регулятор сообщил в «Основных направлениях развития НДО на 2026–2030 годы», опубликованных на его сайте. Согласно документу, это требуется для регионов, где остался один игрок на рынке инкассации и в случае его ухода в регионе окажется под угрозой доступность наличных для граждан и бизнеса.

Из-за снижения рентабельности инкассации банки оптимизируют свои подразделения (см. “Ъ” от 2 сентября 2024 года) и сокращают банкоматные сети. Однако и Банк России также собирается сокращать свою инфраструктуру, предоставляющую коммерческим банкам наличные. На конец 2025 года функционировало 7 центров организации НДО и операционного обслуживания и 87 операционно-кассовых центров (ОКЦ). В 2026–2027 годах в рамках проводимой реформы будут ликвидированы 23 ОКЦ.

Как заявил “Ъ” президент «Росинкаса» Сергей Верейкин, в настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения доступа к наличным для населения и бизнеса в тех регионах, где показатели доступности наличных денег низкие. «Кроме того, мы будем обеспечивать наличными и другие территории, где хотя и нет недостатка в инфраструктуре, но при проблемах со связью, при перебоях с интернетом присутствие "Росинкаса" будет гарантией бесперебойной работы инфраструктуры НДО»,— пояснил он.

Подразделения «Росинкаса» базируются в 270 населенных пунктах. Объединение обслуживает около 200 тыс. точек банков и торгово-сервисных предприятий. Объем перевезенных ценностей за 2024 год составил более 20 трлн руб., за 2023 год — 18 трлн руб. В объединении работает свыше 7 тыс. сотрудников, а автопарк насчитывает более 3 тыс. автомобилей, заявлял предыдущий глава объединения в интервью КП в середине 2025 года.

Когда ЦБ говорит о наличии регионов, в которых инкассация не выгодна, он, скорее, имеет в виду не географическое разделение регионов на рентабельные и убыточные, а тот факт, что «в крупных городах плотность торгового ритейла и банкоматов достаточно высока, чтобы обслуживание их было не так затратно», считает председатель комитета по НДО при Ассоциации корпоративных казначеев Сергей Барсуков. «В сельской местности и небольших областных центрах торговые точки стоят далеко друг от друга, но инкассировать их надо, и для этого наиболее хорошо подходит госструктура, для которой главной задачей будет не прибыль, а обеспечение наличными граждан и бизнеса»,— отмечает эксперт. По его словам, в таких областях необходимо активно внедрять автоматизированные депозитные машины для самоинкассации. В последние годы это направление активно развивается: в конце прошлого года использовалось 45 тыс. таких устройств, сейчас их уже 70 тыс., а к концу 2026 года будет около 100 тыс. «При этом в стране насчитывается около 500 тыс. торговых предприятий, которым требуется регулярная инкассация»,— указывает эксперт.

Впрочем, «Росинкас» может не тратиться на расширение присутствия. «Для того чтобы минимизировать постоянные расходы на инкассацию в убыточных областях, необходимо будет вложиться в IT-инфраструктуру, сделать процесс максимально технологичным»,— уверен Сергей Барсуков. Однако, по его оценке, на это потребуются миллиарды рублей в течение трех-пяти лет, и выделить их должен будет ЦБ как единственный акционер «Росинкаса». По мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, убытки «Росинкасу» будет возмещать ЦБ, а особый статус позволит ему не ухудшать отчетность из-за работы в нерентабельных регионах, где он будет единственным игроком.

На конкуренции на рынке инкассации наделение «Росинкаса» функциями оператора критической инфраструктуры НДО не скажется, считают эксперты. «Речь идет о своеобразной регуляторной поддержке, а не о применении таких рыночных категорий к сфере НДО, как конкуренция и монополизм»,— отмечает заведующий кафедрой финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова. По словам Алексея Войлукова, новый статус дочерней компании вряд ли подтолкнет его главного конкурента на рынке инкассации Сбербанк активнее уходить из малорентабельных регионов. «В отличие от "Росинкаса", для которого инкассация — основной бизнес, банк может получать минимальную маржу и даже убыток, компенсируя их доходами от других продуктов с того же клиента»,— пояснил он. В Сбербанке лишь заявили, что принимали участие в обсуждении «Основных направлений…», а кассово-инкассаторское обслуживание «действует на всей территории присутствия банка».

Максим Буйлов