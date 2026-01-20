Труба подкачала

Прокачка нефти на российские НПЗ в 2025 году опустилась до минимума за 15 лет — до 228,34 млн тонн. Основной причиной стали внеплановые остановки и ремонты во второй половине года. Сокращение поставок отразилось и на объемах переработки, которые, по данным “Ъ”, в 2025 году снизились на 1,7%. В отрасли ожидают сохранения сдержанных объемов производства топлива в условиях рисков новых остановок НПЗ и слабых стимулов для наращивания загрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Трубопроводные поставки нефти на заводы РФ по итогам 2025 года снизились на 1,6% год к году, до 228,34 млн тонн, или 625,6 тыс. тонн в сутки, сказано в обзоре Argus. Отгрузки сократились до минимума с 2010 года. Снижение поставок аналитики связывают с внеплановыми ремонтами на НПЗ после «череды внешних воздействий» во второй половине 2025 года. В Минэнерго тему не прокомментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По словам источника “Ъ” в отрасли, с августа по ноябрь 2025 года на НПЗ суммарно поступило 85,9 млн тонн нефти против 90 млн тонн за аналогичный период 2024 года. Именно в этот период было зафиксировано большинство инцидентов на российских НПЗ, отмечает собеседник “Ъ”.

Снижение трубопроводных поставок сырья могло быть частично компенсировано железнодорожными отгрузками, говорит управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Он также отмечает, что текущие показатели прокачки по трубе объясняются особенностями и сложностями, вызванными плановыми ремонтами оборудования на НПЗ.

Наиболее заметно, указывают в Argus, в 2025 году сократились отгрузки нефти на предприятия «Роснефти» — крупнейшего в РФ переработчика.

По оценкам участников рынка, которые приводят аналитики, загрузка НПЗ компании с учетом доли в Ярославском НПЗ и партий, предназначенных для уфимской группы заводов «Башнефти», сократилась на 7,8%, до 70,76 млн тонн. На Рязанский НПЗ, по данным Argus, поставки снизились на 34%, до 8,78 млн тонн. В 2025 году предприятие проводило плановые и внеплановые ремонты с января по май и с августа по декабрь, поясняют аналитики. В то же время трубопроводные отгрузки сырья на Туапсинский НПЗ компании выросли год к году на 88,06%, до 7,09 млн тонн, отмечается в обзоре. Годом ранее, указывают в Argus, предприятие долго простаивало. Потенциал для роста загрузки в 2026 году у этого НПЗ сохраняется, добавляет Дмитрий Касаткин.

Опыт 2025 года неизбежно заставит нефтекомпании адаптировать стратегии управления активами по переработке под текущие реалии, полагает Дмитрий Касаткин. Основные акценты, по его словам, будут смещены в сторону защиты объектов, расширения складских мощностей и закупки оборудования для гарантии бесперебойных поставок.

Другие российские нефтекомпании, отмечает Argus, напротив, немного повысили трубопроводные отгрузки на НПЗ. Наибольший рост, по данным аналитиков, в 2025 году показала «Газпром нефть», увеличив прокачку на 3,9%, до 40,84 млн тонн (с учетом доли компании в Ярославском НПЗ). Трубопроводные поставки на московский завод выросли на 10,35%, до 12,69 млн тонн, а на омский — на 1,8%, до 20,82 млн тонн. «Сургутнефтегаз», следует из обзора, повысил поставки на Киришский НПЗ на 2,7%, до 18 млн тонн, ЛУКОЙЛ на свои заводы — на 0,67%, до 39 млн тонн.

По словам источника “Ъ” в отрасли, общая переработка нефти в России за 2025 год сократилась на 1,7% год к году, до 262,3 млн тонн.

В Минэнерго ранее прогнозировали, что объем нефтепереработки по итогам 2025 года ожидается на уровне 2024 года. Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин ожидает в 2026 году увеличения переработки до 280 млн тонн при условии отсутствия внеплановых ремонтов на предприятиях. Но один из источников “Ъ” считает рост переработки в 2026 году маловероятным. Он поясняет, что риски инцидентов на НПЗ сохраняются, при этом маржа переработки страдает из-за низких или отрицательных демпферных выплат нефтекомпаниям. Согласно данным Минфина, в 2025 году нефтекомпании получили по топливному демпферу 881,8 млрд руб., что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее.

Негативно на загрузке НПЗ также могли сказаться экспортные ограничения. Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива для всех участников рынка в сентябре 2025 года, когда оптовые цены обновляли рекорды, а в некоторых регионах фиксировалась нехватка топлива. В октябре экспорт дизтоплива был разрешен для НПЗ. По данным источников “Ъ”, сейчас в правительстве рассматривают отмену запрета на экспорт бензина для производителей с 1 февраля на два-три месяца до наступления высокого сезона. Как отмечали в NEFT Research, экспорт бензина в феврале не должен сказаться на оптовых ценах при достаточном предложении и отсутствии форс-мажоров, учитывая невысокий спрос.

Ольга Семеновых, Татьяна Дятел