«Брусника» вышла на поляну

Крупные девелоперы продолжают оптимизировать земельные банки. Так, группа «Самолет» продала проект строительства части подмосковного жилого комплекса «Егорово парк» девелоперу «Брусника». Сумма сделки могла составить до 1 млрд руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Структура группы «Самолет» ООО «Самолет две столицы» 20 января вышла из ООО «Лама», обнаружил “Ъ” в СПАРК. Новым владельцем компании стало ООО «Техническая эстетика», которое через АО «Стамеска» управляется владельцем девелопера «Брусника» Алексеем Круковским. На балансе ООО «Лама» находится 5,8 га в поселке Жилино-1 Люберецкого района Подмосковья, указано в базе.

В «Бруснике» уточнили “Ъ”, что суммарная площадь приобретенного актива — почти 8 га, где согласовано строительство двух жилых домов на 1960 квартир суммарной жилой площадью 86 тыс. кв. м. За «Самолетом», где “Ъ” также подтвердили сделку, осталась основная часть проекта на 339 тыс. кв. м жилья, из которых 83,6 тыс. кв. м уже построены.

ГК «Самолет» — крупнейший застройщик жилья по объемам текущего жилищного строительства, которое составляет 4,6 млн кв. м, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка группы в январе—июне 2025 года практически не изменилась год к году и составила 171 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,6 раза, до 1,8 млрд руб. Основным акционером группы считался Михаил Кенин с пакетом 31,6%, который умер 10 августа 2025 года. Он был бизнес-партнером Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева: ранее они владели долями в «Русской аквакультуре» и Архангельском водорослевом комбинате. Максим Воробьев также контролировал 25% в одной из структур «Самолета», компании «Самолет две столицы».

«Брусника» строит жилье в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени. Объем текущего строительства составляет 1,48 млн кв. м, указано в «Наш.Дом.РФ». По оценке «Дом.РФ», в январе—июне 2025 года выручка компании от продаж недвижимости сократилась на 22% год к году, до 31 млрд руб. Владелец застройщика — Алексей Круковский.

По подсчетам директора департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петра Виноградова, сумма сделки по продаже части проекта в Люберцах могла составить 1 млрд руб. Средства, которые «Бруснике» придется вложить в реализацию проекта, могут составить 9–10,5 млрд руб., выручка от продажи квартир составит 13–14,5 млрд руб., добавляет эксперт.

В сентябре 2025 года «Брусника» также выкупила у ГК «Самолет» часть проекта «Рублевские кварталы» в Лайково в подмосковном Одинцово, в 2024 году — проект строительства ЖК «Квартал Герцена» на юге Москвы. «Самолет» активно продает площадки и другим застройщикам. В начале 2026 года группа передала 2,9 га на Мосфильмовской улице на юго-западе Москвы Upside Development, а летом 2025 года — 0,5 га во Владивостоке группе «Астон» банкира Игоря Кима.

Продажа проекта группой «Самолет» является очередным шагом по оптимизации портфеля девелопера в условиях высокой стоимости финансирования, считает Петр Виноградов. В нынешних условиях девелоперы охотно конвертируют часть своего фонда в ликвидность. По этой причине объем инвестиций в площадки под жилые проекты в целом по России сократился в 2025 году вдвое год к году, до 189 млрд руб., следует из подсчетов экспертов. В частности, отмена льготных ипотечных программ привела к существенному снижению покупательской активности на рынке жилья и, как следствие, охлаждению интереса застройщиков к запуску новых проектов.

Дарья Андрианова