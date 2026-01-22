Автошколы просят руля

Автошколы призывают власти провести реформы в области обучения будущих автомобилистов. В частности, ДОСААФ просит ГИБДД сократить сроки пересдачи экзаменов: сейчас из-за этой проблемы не успевают получить права будущие водители военных грузовиков, которых ждет Минобороны. Также участники рынка жалуются на нехватку экзаменаторов, из-за чего «гражданские» кандидаты в водители вынуждены месяцами ждать проверки навыков. Эксперты говорят и о проблеме «отвратительного» качества подготовки водителей в автошколах. Они предлагают установить госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена, чтобы простимулировать граждан готовиться лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В среду, 21 января, на круглом столе в Общественной палате (ОП) автошколы и независимые экспертизы обсуждали накопившиеся проблемы в области подготовки водителей. Член ОП Владимир Коробчак, в частности, жаловался на сроки ожидания пересдачи экзаменов после трех неудачных попыток — сейчас сделать это можно не раньше чем через шесть-девять месяцев. Это, по мнению эксперта, провоцирует дефицит водителей категорий С и D, которых сейчас не хватает на рынке.

Сроки мешают готовить и будущих военных водителей (речь идет прежде всего о водителях грузовиков), отметил директор департамента профессионального обучения ДОСААФ Александр Пискарев.

«Водители, прошедшие обучение в рамках подготовки к военной службе и не сдавшие экзамен три раза, не успевают его пересдать,— рассказал он.— В результате их призывают без удостоверения, Минобороны не получает водителей».

Господин Пискарев привел данные, согласно которым из 27 тыс. водителей, которых готовит ДОСААФ ежегодно для вооруженных сил, из-за ожидания пересдачи «теряется» около 1,8 тыс. человек. Господин Пискарев сказал, что проблема эта уже обсуждалась на совещаниях с органами прокуратуры и ГИБДД, но решения пока нет.

В системе допуска водителей к движению наблюдаются «серьезные проблемы» и складывается «критическая ситуация», заявила, в свою очередь, глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. Сейчас, по ее данным, в ряде регионов водители в «городе» иногда ждут сдачи экзамена по несколько месяцев. Пауза между теорией и практикой по действующим правилам, напомним, может достигать полугода. Такая ситуация, уверена госпожа Зайцева, вызвана нехваткой экзаменаторов. Из-за длительных сроков ожидания, добавил эксперт ДОСААФ Андрей Степанов, водители утрачивают полученные в автошколе навыки. Для решения проблемы Владимир Коробчак предложил ввести госпошлину за каждую попытку сдать экзамен (сейчас плата берется только за получение удостоверения): это, уверен он, будет мотивировать водителей готовиться лучше. Ввести такую пошлину ГИБДД предлагала еще в 2014 году, но идею не поддержал Минфин.

Представители ГИБДД на круглом столе не присутствовали. Член ОП, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что по итогам обсуждения в МВД будут направлены рекомендации.

Госавтоинспекция ранее уже объявила о планах сократить с 6 месяцев до 60 дней предельный срок, в течение которого подразделения должны назначать практический экзамен (что должно снять часть обозначенных претензий). Проект уже прошел обсуждение и дорабатывается. По данным ГИБДД, за 11 месяцев в России произошло 6,8 тыс. ДТП (–5,6%) по вине начинающих водителей со стажем до двух лет.

«Можно сколько угодно кивать на ГИБДД, но уровень подготовки просто отвратительный,— сказал, выступая в ОП, главный редактор передачи "Главная дорога на НТВ" Илья Скрябин.— Многие после обучения не умеют настроить даже зеркала и сиденья. Да, есть школы, где отлично учат, но в целом уровень низкий». Основная проблема, считает господин Скрябин, в слабой подготовке преподавателей: «Их сегодня не хватает, поэтому обучать идут люди без надлежащего образования».

Член Общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников поддержал идею доработки системы подготовки водителей, но после того как необходимые изменения будут утверждены и вступят в силу, в течение пяти лет никаких правок быть не должно. «Системе надо дать спокойно поработать,— сказал эксперт.— Все эти процессы касаются 1–1,5 млн человек, ежегодно получающих права. Слишком частые поправки всех только путают».

Иван Буранов