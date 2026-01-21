И текли куда надо каналы

На конец 2025 года из топ-30 по размеру аудитории Telegram-каналов в национальный мессенджер Max перешло чуть больше половины, однако суммарно их аудитория на новой площадке оценивается в 60 раз меньше, чем в Telegram. Участники рынка связывают это с настороженностью аудитории и отсутствием необходимого количества бизнес-инструментов на платформе для продвижения.

Количество подписчиков у топ-30 российских каналов в Telegram по аудитории составляет около 87 млн человек, только 57% блогов создали свои каналы в Max, но там их суммарная аудитория составила всего 1,4 млн человек. Это следует из данных Telega.in о динамике переходов крупнейших Telegram-каналов в российский мессенджер Max за четвертый квартал 2025 года.

Самые популярные тематики в Telegram — «Новости и СМИ», «Хобби и деятельность», «Интернет-технологии». В топ-30 крупнейших каналов мессенджера Max по числу подписчиков доминируют «Новости и СМИ», «Еда и кулинария» и «Политика», а их суммарная аудитория превышает 8,5 млн подписчиков.

По данным аналитической платформы MaxStat.ru за четвертый квартал 2025 года в категории «Политика» из топ-10 каналов в Telegram, в Max всего два совпадения: канал «СОЛОВЬЁВ» в Telegram занимает восьмое место (1,2 млн подписчиков), в Max — второе место (374,4 тыс.); у канала «Дмитрий Медведев» третье место в Telegram (1,8 млн) и Max (184,1 тыс.) соответственно. В категории «Новости и СМИ» также в обоих мессенджерах всего два совпадения: канал «РИА Новости» занимает седьмое место в Telegram (3,21 млн подписчиков) и третье место в Max (402 тыс.); канал Mash на шестом месте в Telegram (3,24 млн) и на четвертом — в Max (274 тыс.).

По данным Mediascope за октябрь 2025 года, Telegram занимает второе место по охвату населения РФ (более 91 млн пользователей в месяц), а мессенджер Max — третье (более 48 млн).

В пресс-службе Мах “Ъ” сообщили, что на 20 января в Мах создано более 150 тыс. каналов с суммарной аудиторией более 59 млн подписчиков. С декабря 2025 года среднее суммарное количество подписок на каналы в Мах составляет около 1 млн пользователей в день. Мессенджер запустил каналы в открытом тестировании 17 сентября 2025 года. Создавать каналы могут авторы категории А+ — с регистрацией в реестре Роскомнадзора. В октябре создание каналов стало доступно компаниям и госучреждениям, зарегистрированным на платформе для партнеров Мах.

Администраторы крупных Telegram-каналов действительно создают каналы в Max, но аудитория туда пока массово не переходит, подтверждает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. «У Telegram огромный накопленный сетевой эффект: люди годами строили там свою медиаленту». В Max, даже если приложение как мессенджер используют многие, это не означает, что они потребляют каналы как медиа»,— добавляет он. Пока у большинства крупных брендов в Max аудитория намного ниже, чем в Telegram, значит, и рекламный инвентарь, и средний чек на рекламу там будут ниже, напоминает эксперт.

Важно также оценивать показатель ERR — отношение среднего охвата поста к размеру аудитории канала, говорит digital-директор коммуникационного агентства iTrend Ася Шабалина. В Max он либо заметно ниже (например, у каналов Дмитрия Медведева ERR в январе составляет 142,7% в Telegram и 58,5% в Max), либо превышает совсем незначительно, напоминает она.

Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информационной политике, август 2025 года: «Я не вижу негативной волны в отношении мессенджера (MAX.— “Ъ”), но, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам».

«Даже если новый мессенджер станет обязательным, на него все равно перейдет лишь часть аудитории из Telegram. На данный момент у Max нет никаких явных преимуществ, которые могли бы привлечь читателя или автора»,— соглашается руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета» Александр Туник. «По нашим оценкам, доход канала в Max может составлять в лучшем случае 5–15% от его потенциала в Telegram при сопоставимом контенте и частоте публикаций»,— оценивает директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

В прошлом году источники “Ъ” утверждали, что одна из причин, почему до сих пор не приняты меры по блокировке или хотя бы замедлению Telegram,— это необходимость дать возможность наиболее массовым и влиятельным каналам из общественно-политической сетки создать «дубли» в Max. Вокруг Telegram уже были точечные ограничения отдельных функций, включая замедление загрузки видео и ограничения голосовых вызовов, напоминает независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий, кандидат экономических наук Алексей Лерон. Политические Telegram-каналы — это не просто медиаформат, а часть текущей информационной экосистемы, и резкое ухудшение мультимедиа могло бы ударить по привычным каналам коммуникации для миллионов пользователей, добавляет он.

Варвара Полонская