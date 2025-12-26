Главные новости за 22 – 26 декабря. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Саратовское предприятие городских электросетей не смогло закрепить за собой подстанции, которые перейдут ПАО «Россети Волга». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд региона. В 2024 году холдинг получил статус единого центра ответственности, и имущество СПГЭС должно безвозмездно перейти в его собственность.

Саратовская область в 2026 году накормит учеников сельских школ за 1,8 млрд руб. Питание оплатят из регионального бюджета.

Экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова оставили под стражей еще на полгода. Господин Шихалов девять месяцев пробыл в СИЗО после того, как ему вменили злоупотребление должностными полномочиями, а потом сняли обвинение за отсутствием состава преступления. 25 декабря прошло еще одно заседание в Кировском райсуде Саратова по делу о растрате. Потерпевшие просят вернуть дело Максима Шихалова прокурору.

Суд переквалифицировал дело саратовского экс-министра Дмитрия Тепина и освободил его от наказания по статье о халатности. Изначально Кировский районный суд 14 мая 2024 года признал чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой неэффективное использование бюджетных средств и отсутствие жилья для детей-сирот.

В Саратове Фонд развития промышленности находится под угрозой. С ним складывается такая же ситуация, как с Центром развития Саратовской агломерации индустриальных парков, который только изображал бурную деятельность, считает депутат Ирина Колесникова (ЕР).

В Саратовской области дефицит бюджета превысит 15 млрд руб.

В Саратове федеральные водные объекты будут чистить за счет региона.

В Саратовской области назвали невозможным ввод более 1 млн кв. м жилья.

В Саратове шесть объектов могут вернуться в госсобственность. Председатель областной думы Алексей Антонов подчеркнул, что добросовестных покупателей трогать не нужно.

Саратовские депутаты депутаты заговорили о закрытии рынка «Привоз». Его назвали местом, где царят мигранты, грязь и наркота.

Экономика Саратовской области показала рост по итогам года.

Пензенская область

Здание департамента ЖКХ Пензы выставлено на торги за 44 млн руб.

В Пензе городские депутаты утвердили бюджет на 2026-2028 годы.

В Малайзии стартовали продажи индейки из Пензенской области. Бренд «Инди Лайт» попал в супермаркеты BSC Fine Foods.

В Пензе отменили 13 закупок школьного питания на 122 млн руб.

Казначейство не смогло вернуть 48 млн руб. за пензенские контракты по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В 2026 году на нацпроекты и госпрограммы потратят 13 млрд руб.

Волгоградская область

Экс-главе «Приволжтрансстроя» Александру Гаврюченкову назначили штраф за долг в 400 млн руб. перед «Магнитом». Компания строила распределительные центры для сети в Пензенской и Смоленской областях, но не все работы выполнила качественно. Также Гаврюченков проходит по еще одному уголовному делу, связанному с экс-чиновницей мэрии Волгограда, которую в конце августа арестовал Басманный суд Москвы.

Губернатор Андрей Бочаров мечтает построить мост через Волгоградское море - шестикилометровое водохранилище. Он убежден, что переправа станет стратегически важным транспортным коридором.

Экс-мэр Волгограда Юрий Чехов вложил 600 млн руб. в торговый комплекс напротив бывшей барахолки.

В Волгограде разработают новые правила застройки до конца марта 2026 года.

В Волгоградской области назначили нового главу комитета информационных технологий.

Волгоград объявил тендер на 31,3 млн руб. на котельную для поселка ГЭС. В прошлом году ситуацию с водой и отоплением многоквартирных домов в поселке ГЭС взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

В Волгоградской области запретили продавать и запускать фейерверки. Также губернатор Андрей Бочаров отменил массовые гуляния на Новый год.

В Урюпинске с 2026 года года введут туристический налог.

Астраханская область

Апелляция оставила в силе закон Астраханской области, допускающий усыпление бродячих собак. Оспоренная зоозащитниками норма позволяет усыплять животных через 15 дней после отлова, если для них не нашелся хозяин, а также при росте числа нападений на людей. Подобные меры, ссылаясь на практику Конституционного суда, вводят и другие субъекты РФ.

Глава московского «Стройресурса» Евгений Луговитин получил срок за взятку астраханским чиновникам, чтобы те проигнорировали нарушения при реконструкции кинокомплекса «Октябрь» в историческом центре Астрахани. Стоимость контракта составляет около 3 млрд руб.

Суд обязал убрать затонувший теплоход с реки Бушма в Астраханской области.

Астраханскому ССЗ «Лотос» вернут 80 млн руб. за отделку лайнера «Владимир Жириновский», который доделывают в Санкт-Петербурге.

В 2026 году астраханских школьников начнут готовить к работе в агрохолдингах.

Торги на аренду земли под колесо обозрения в центре Астрахани не состоялись, но договор будет заключен.

Астраханские депутаты попросят у Москвы дополнительные средства на подкачку воды в ильмени.

Губернатор Астраханской области анонсировал запрет на труд мигрантов в общепите. В следующем году иностранцам по-прежнему будет нельзя работать в такси.

Доходы Астраханской области в 2026 году будут ниже, чем в 2025 году.

Нина Шевченко