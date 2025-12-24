В Пензе городские депутаты одобрили бюджет на 2026-2028 годы

В Пензе депутаты гордумы утвердили бюджет города на 2026–2028 годы. Основной акцент бюджета сделан на социальную сферу, на которую в 2026 году будет направлено 74,7% всех расходов.

Пензенские городские депутаты утвердили бюджет на три года

Фото: pgduma.ru

Наибольшая часть средств – 13,2 млрд руб. – запланирована на образование, это 56,8% от общего объема. Также предусмотрено 2,3 млрд руб. на социальную политику, 1 млрд руб. – на физическую культуру и спорт, 844,4 млн руб. – на культуру и 48,8 млн руб. – на здравоохранение.

Доходы городского бюджета в 2026 году составят 23,8 млрд руб., расходы – 23,26 млрд руб. Администрация города сформирует резервный фонд в размере 10 млн руб., ожидаемый профицит бюджета составит 538,3 млн руб.

В 2027 году доходы города прогнозируются на уровне 26 млрд руб., в 2028 году – 25,7 млрд руб. Расходы в эти годы запланированы в размере 25,47 млрд и 25,67 млрд руб. соответственно. Размер резервного фонда в 2027-2028 годах определен в 6 млн руб. Профицит бюджета в 2027 году составит 538,3 млн руб., в 2028 году – 30 млн руб.

Нина Шевченко