В Астраханской области еще на год продлили запрет на работу мигрантов в такси

Запрет на работу иностранных граждан в такси и системе общественного транспорта продлен в Астраханской области еще на год. Постановление подписал глава региона Игорь Бабушкин. Запрет касается мигрантов, которые работают по патенту.

В регионе такая мера в отношении иностранных граждан действует с 1 января 2025 года. Она направлена на борьбу с незаконной миграцией и профилактику правонарушений со стороны иностранных граждан.

Такая практика уже не первый год распространена во многих субъектах РФ, включая Новосибирскую, Курскую, Липецкую, Ленинградскую, Самарскую, Тульскую, Магаданскую, Челябинскую, Калужскую и Тюменскую области, а также Якутию, Крым и Камчатский край. Перечень постоянно увеличивается.

Недавно стало известно, что подобный запрет продлен на 2026 год в Саратовской области. Постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. В регионе такие ограничения для мигрантов действуют с 2024 года.

Марина Окорокова