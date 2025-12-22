В Урюпинске с 2026 года года введут туристический налог

С 1 января 2026 года в Урюпинске Волгоградской области будет введен туристический налог для физических лиц и организаций, которые оказывают услуги по размещению в гостиницах. Налог составит 2% от стоимости проживания.

Ожидается, что к 2029 году он достигнет 5%. Оплата будет производиться непосредственно в местах размещения вместе со стоимостью номера.

Введение турналога в Урюпинске последовало за другими территориями региона, где он действует с начала 2025 года. В частности, налог уже применяется в Волгограде и Волжском (ставка 1%), Камышине (0,25%), Ленинске, Дубовке, Новоаннинском, Октябрьском и Средней Ахтубе, а также в ряде сельских поселений.

Нина Шевченко