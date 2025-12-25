Астраханскому «Лотосу» вернут 80 млн за отделку лайнера «Владимир Жириновский»

Компания «Гесер» из Ленобласти должна вернуть астраханской верфи 79,5 млн руб. аванса за комплексные работы на круизном лайнере «Владимир Жириновский». Такое решение вынес Арбитражный суд Астраханской области 17 декабря, признав договор подряда с «Гесером» ничтожным по иску региональной прокуратуры.

Подрядчик из Ленобласти должен вернуть астраханскому заводу "Лотос" 80 млн

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Строительство лайнера «Владимир Жириновский» (ранее «Петр Великий») началось на астраханском заводе «Лотос» в августе 2016 года. Был заключен трехсторонний контракт между АО «Объединенная Судостроительная Корпорация» (ОСК), ЗАО «Гознак-лизинг» и ПАО «Московское Речное Пароходство». Президент России Владимир Путин дал старт работам по видеосвязи. Судно имеет четыре палубы длиной 141 м и шириной 16,82 м, рассчитано на 310 пассажиров и 90 членов экипажа. Проектом были предусмотрены каюты различных классов, балконы, рестораны, бассейн и другие удобства. Лайнер предназначен для речных перевозок, включая маршруты по Каспийскому, Черному, Азовскому, Средиземному и Красному морям. Изначально строительство судна планировали завершить в 2019 году и сроки стали переноситься. Изменилась и цена проекта с 2,5 млрд до 4,2 млрд руб. Готовность лайнера по состоянию на октябрь этого года, когда он прибыл в Санкт-Петербург на достройку, составила 90%. В эксплуатацию его планируют ввести в 2026 году.

В июне 2024 года АО «Судостроительный завод „Лотос“» подписал договор как с единственным поставщиком с АО «Гесер» на выполнение отделочных работ на строящемся судне проекта PV300VD. «Гесер» получил аванс в размере 79,5 млн руб. и обязался исполнить контракт до октября того же года, но в срок не уложился.

АО «Гесер» зарегистрировано в Отрадном Ленобласти в 2004 году. Компания работает в сфере судостроения. С января 2025 года предприятие возглавляет Станислав Жарков. Последняя бухгалтерская отчетность представлена только за 2021 год: оборот 909 млн руб., чистые убытки - 281 млн руб., стоимость активов - 121 млн руб. В регионе «Гесер» занимает четвертое место в своей отрасли.

В октябре этого года прокуратора Астраханской области подала иск в Арбитражный суд региона с требованием признать контракт недействительным и взыскать с «Гесера» 79,5 млн руб. неосвоенного аванса. Основанием для иска послужило решение областного УФАС от 9 августа 2024 года: Завод «Лотос» был признан нарушившим закон № 223-ФЗ «О закупках». Антимонопольная служба установила, что заказчик провел закупку у единственного поставщика без наличия срочной необходимости и при возможности использования конкурентных процедур.

АО «Гесер» в суде настаивал на прекращении производства, указывая, что оспариваемый договор был расторгнут в одностороннем порядке в ноябре 2025 года, и предмета спора более не существует. Подрядчик также утверждал, что часть работ выполнена, а полученный аванс не покрывает их стоимость, и заявлял о наличии задолженности со стороны «Лотоса». АО «ОСК», привлеченное в дело как третье лицо, поддержало доводы «Гесер» и заявляло о пропуске прокуратурой срока исковой давности.

Суд не принял эти доводы, признав действия сторон недобросовестными. Завод «Лотос» нарушил закон о закупках, а АО «Гесер» продолжал исполнять договор, зная о его незаконности. Суд отметил, что последующее расторжение контракта не отменяет его ничтожность.

В результате требования прокуратуры были полностью удовлетворены. В течение месяца решение может быть обжаловано в апелляции.

Нина Шевченко