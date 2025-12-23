В Саратовской области назвали невозможным ввод более 1 млн кв. м жилья

В совете при Саратовской областной думе назвали нереальным ввод более одного млн кв. м жилья в год. В новых экономических условиях это не представляется возможным, считает член правления совета Петр Баранников. Об этом сообщает издание «ОМ».

По словам господина Баранникова, в России за 11 месяцев текущего года показатель ввода жилья снизился на 2,5%, и обстановка в строительной сфере очень непростая. «Думаю, что злопыхатели, конечно, используют это для своей очередной порции черного пиара. Но собаки лают, а караван идет, полагаю, что ситуация выправится со временем»,— уверен он.

Ранее Елена Герчикова, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и благоустройству Общественной палаты региона, назвала достижение объема ввода жилья в 1 млн кв. м «задачей, граничащей с чудом».

Той же позиции придерживается и экс-министр экономики Саратовской области Александр Степанов. «Будущее строительной отрасли в Саратовской области, как и в других регионах, остается туманным и во многом зависит от изменения внешних факторов», — заявил он.

Марина Окорокова