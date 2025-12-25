Реконструктора закрыли на ремонт

Суд в Астрахани отправил в колонию строгого режима директора московского ООО «Стройресурс» Евгения Луговитина за дачу взяток астраханским чиновникам. Дело касалось многомиллиардного контракта на восстановление сгоревшего кинотеатра «Октябрь» в центре Астрахани. Впрочем, для Луговитина это не первый проблемный объект: параллельно он судится с Росгосцирком из-за незавершенной реконструкции пензенского цирка, а его компания уже внесена в реестр недобросовестных поставщиков за неначатый ремонт здания епархиальной библиотеки в Астрахани.

В Астрахани завершился суд над директором московского ООО «Стройресурс» Евгением Луговитиным. Его признали виновным в двух эпизодах дачи взятки сотрудникам управления капстроительства региона (ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело связано с реконструкцией кинокомплекса «Октябрь».

В июне 2022 года УКС заключило контракт со «Стройресурсом» на сумму 1,04 млрд руб. По договору компания должна была до конца 2024 года восстановить сгоревший в декабре 2016-го кинотеатр «Октябрь» в историческом центре Астрахани. Однако в декабре 2024 года стало известно, что кинокомплекс не будет сдан в срок. На портале «ЕИС Закупки» появилась информация о продлении контракта до конца 2026 года, цена контракта также возросла почти до 3 млрд руб.

ООО «Стройресурс» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 2003 года. Компания зарегистрирована в Москве. С 2022 года компанию возглавляет Евгений Луговитин, которому принадлежит половина доли в бизнесе. Соучредителем является Станислав Маслаков. В 2024 году оборот «Стройресурса» упал на 48% до 361 млн руб., при этом прибыль возросла на 453% и составила 7,1 млн руб. Активы компании также показали рост на 27% — 34 млн руб. Евгений Луговитин также контролирует ООО «Стройресурс РК» (Калмыкия) с оборотом 95 млн руб. и ООО «СтройЮг» с оборотом 195 млн руб. Кроме того, в совместном владении с господином Маслаковым находится ООО «Сервистемпстрой», активы которого оцениваются в 60 млн руб. Компания принимала участие в девяти госзакупках на общую сумму около 7 млрд руб. Среди успешно законченных проектов – реконструкция рязанского цирка стоимостью 430 млн руб.

В мае этого года СУ СКР по Астраханской области сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников УКСа — заместителя директора управления Станислава Зырина и главного специалиста отдела капстроительства Салмана Курбанова. По данным следствия, они получили взятки от подрядчика за покровительство при строительном контроле и игнорирование нарушений в ходе реконструкции «Октября». Уже в августе этого года Курбанова осудили на четыре с половиной года колонии строгого режима за взятку в 350 тыс. руб. Суд также обязал его уплатить штраф в размере 3,5 млн руб. Приговор Зырину Кировский райсуд Астрахани вынес в начале декабря. За взятку в 500 тыс. руб. ему тоже назначен аналогичный срок, но штраф покрупнее — 5 млн руб.

На самого директора «Стройресурса» Евгения Луговитина уголовное дело было заведено в июне. Следствие установило, что взятка в 500 тыс. руб. изначально предназначалась для тогдашнего директора управления капстроительства Андрея Сидорова. Однако господин Сидоров от денег отказался. Тогда Луговитин через посредника передал эту сумму заместителю директора УКСа Станиславу Зырину.

В суд дело главы «Стройресурса» поступило в начале сентября. В качестве меры пресечения ему был избран домашний арест сроком на шесть месяцев. Евгений Луговитин и его адвокат Роман Ткаченко обжаловали решение в том же месяце в Астраханском областном суде. Защита настаивала на смягчении ограничений и просила изменить домашний арест на запрет определенных действий. Но 26 сентября апелляционный суд не удовлетворил ходатайство. В кассационный суд дело не поступало.

Во вторник, 23 декабря. Кировский райсуд Астрахани вынес приговор Луговитину. Ему назначено пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 7 млн руб.

Евгений Луговитин проходил по еще одному уголовному делу, связанному с реконструкцией государственного цирка в Пензе за 1,9 млрд руб. Сроки сдачи объекта также переносились, последний раз «Стройресурс» обещал закончить работы до конца 2025 года. Однако заказчик — Росгосцирк — разорвал с ним контракт в декабре 2023 года. После этого начались судебные разбирательства, по поводу незаконного удержания подрядчиком неотработанных 543,1 млн руб. и отказа ФАС вносить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Тем временем, пока Арбитражный суд Москвы пересматривает дело по поводу включения «Стройресурса» в «черный список», астраханское управление ФАС внесло его в реестр еще 29 августа этого года. Это было следствием еще одного неисполненного контракта, который организация заключила с астраханским УКС. В июне 2022 года за 88 млн руб. «Стройресурс» обязался капитально отремонтировать ОКН «Кельи братские Спасо-Преображенского мужского монастыря (Епархиальная библиотека) и садик духовной семинарии», в котором с 1966 по лето 2022 года располагался музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского. Однако работы так и не были начаты. Тем временем компания продолжает реконструировать кинокомплекс «Октябрь».

Нина Шевченко