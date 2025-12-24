Губернатор Астраханской области анонсировал запрет на труд мигрантов в общепите

В Астраханской области введут новые ограничения на трудоустройство иностранных граждан, сообщил глава региона Игорь Бабушкин. Запрет распространится на сферы общепита и доставки продуктов, где сейчас занято более 3 тыс. иностранных работников, включая студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

По словам губернатора, проверки выявили, что многие мигранты не имеют необходимых документов — патентов и санитарных книжек, что создает риски для здоровья населения. Соответствующий проект постановления уже подготовлен.

«Безопасность астраханцев — задача номер один, поэтому нарушение мигрантами законов должно жестко пресекаться, вплоть до выдворения из страны»,— подчеркнул Игорь Бабушкин.

Ранее губернатор продлил до 2026 года запрет на трудовую деятельность мигрантов в такси, маршрутных такси и общественном транспорте.

Марина Окорокова