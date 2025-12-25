Провода сменили прописку

Арбитражный суд региона отказал АО «Саратовское предприятие городских электросетей» (СПГЭС) в праве собственности на три трансформаторные подстанции в областном центре. Компания пыталась закрепить за собой арендуемое имущество после того, как региональные и городские власти решили безвозмездно отдать его холдингу «Россети Волга» и «Облкоммунэнерго», которые в 2024 году получили статусы центров ответственности за все электросетевое хозяйство. Относительно сетей и подстанций СПГЭС идут еще два спора: прокуратура обвинила городской комитет по управлению имуществом (КУИ) в том, что объекты электрохозяйства все еще не переданы «Россетям». В то же чиновники пытаются расторгнуть договоры аренды со СПГЭС на это имущество.

Саратов хочет отдать имущество СПГЭС "Россетям"

Саратовское предприятие городских электрических сетей (СПГЭС) не смогло получить в собственность три трансформаторные подстанции в облцентре. Арбитражный суд региона отказал компании этом 18 декабря.

АО «СПГЭС» работает в Саратове с 1998 года. Бенефициарами предприятия являются структуры, связанные с покойным экс-мэром Саратова Олегом Грищенко. Управляет СПГЭС британская компания Drenfield Holding LTD, зарегистрированная на Виргинских островах. По итогам 2024 года наблюдался рост финансовых показателей электросетевика: выручка составила 4,7 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2023 году. Прибыль возросла на 2099% до 59 млн руб. (годом ранее она составляла всего 2,7 млн руб.). Активы компании достигли 2 млрд руб. СПГЭС участвовало в 291 госзакупке и выиграло 267 контрактов на 696 млн руб., из них в стадии исполнения находятся 50 на сумму 247 млн руб.

Спор по поводу объектов электросетевого хозяйства СПГЭС начался в марте этого года в интересах правительства Саратовской области и холдинга «Россети». Зампрокурора обратился в суд с иском к комитету по управлению имуществом Саратова. Представитель ведомства требовал признать незаконным бездействие КУИ. Во время разбирательства было установлено, что комитет не передал электросети и трансформаторные подстанции СПГЭС в безвозмездное пользование «Облкоммунэнерго» и ПАО «Россети Волга». Рассмотрение дела продолжается, слушание назначено на 20 января 2026 года.

ПАО «Россети Волга» зарегистрировано в Саратове в 2007 году. У компании также есть филиалы в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, а также в Республиках Мордовия и Чувашия. Все подразделения имеют статус системообразующих территориальных сетевых организаций. «Россети Волга» входят в федеральный холдинг ПАО «Россети», которому принадлежит 68,47% акций. 20,09% акций находятся во владении более 39,7 тыс. физических и юридических лиц, а 11,44% контролирует кипрская компания Energyo Solutions Invest (Cyprus) Limited. 2024 года «Россети-Волга» завершили с оборотом 83 млрд руб. и прибылью в 3,2 млрд руб. Активы компании составили 49 млрд руб.

Осенью 2024 года по распоряжению губернатора Романа Бусаргина «Россети Волга» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), а «Облкоммунэнерго» — территориальной сетевой организации (ТСО). В сентябре того же года областное правительство составило перечень имущества, которое нужно отдать холдингу. В список вошли более 5 тыс. объектов электрохозяйства, которые долгое время находились в аренде у СПГЭС, АО «Независимая электросетевая компания», ООО «Территориальная электросетевая компания», ООО «Элтрейт» и «Промэнерго». Основанием для распоряжения стали изменения, внесенные в прошлом году в федеральный закон «Об электроэнергетике».

Согласно закону №35-ФЗ, в каждом регионе должна быть СТСО, которая несет ответственность за надежную работу всех объектов электрохозяйства. Частные электросетевые компании для продолжения работы должны иметь статус ТСО и эксплуатировать от 300 км сетей и подстанции мощностью минимум 150 МВА. В случае, если мощностей недостаточно, долей в таких компаниях должно владеть государство.

В ноябре прошлого года «Россети-Волга» подали иск к СПГЭС с требованием заключить договор, по которому бы все имущество предприятия перешло к холдингу. Спустя месяц СПГЭС, чтобы не лишиться объектов электросетевого хозяйства, подало три иска о признании права собственности на подстанции, расположенные на улицах Карла Маркса, Шелковичной и третьем Московском проезде. До ноября 2025 года рассмотрение споров переносилось, а затем дела были объединены в одно производство.

Однако в сентябре этого года «Россети» отказались от своих требований, дело было закрыто. Незадолго до этого, в июле, КУИ обратился в Арбитражный суд Саратовской области с просьбой расторгнуть два договора со СПГЭС: о безвозмездном пользовании электрохозяйством, который был заключен в мае 2016 года, и аренды имущественного комплекса от февраля 2022 года. Спор еще не завершился, рассмотрение дела продолжат 13 января. На данный момент Саратовское предприятие городских электросетей не смогла закрепить право собственности на свои подстанции.

