В Саратове под угрозой находится Фонд развития промышленности

В Саратовской областной думе подвели итоги работы и сообщили о планах на будущий, 2026 год. На внеочередном заседании думы депутаты заверили, что контроль за бюджетными средствами продолжится.

В Саратовской областной думе большинство голосов принадлежит фракции «Единая Россия». Даже если депутаты всех остальных фракций объединятся при голосовании, они все равно будут в меньшинстве, а значит, решения единороссов являются ключевыми.

Депутат Ирина Колесникова (ЕР) сообщила, что главной задачей является поддержка участников СВО и их родных, создание крепкого тыла. Особое внимание уделяется незаконной приватизации объектов соцсферы. По инициативе депутатов ее фракции в областной думе создана рабочая группа, на которой изучаются законные способы возврата этих объектов жителям. Другое значимое направление — контроль за использованием бюджетных средств, привлечение инвесторов, чтобы «каждая копейка приносила отдачу».

«В случае с Центром развития Саратовской агломерации индустриальных парков он только изображал бурную деятельность, рисовал красивые отчеты, тратя деньги налогоплательщиков, — подчеркнула Ирина Колесникова. — После критики депутатов фракции и аудита Счетной палаты главой региона было принято справедливое решение прекратить его существование».

По ее словам, подобная ситуация складывается и с Фондом развития промышленности Саратовской области.

«Аналогичная организация в других регионах работает на порядок эффективнее: вместо реальной помощи фонд заваливает предприятия большим объемом документации, в котором просто не ориентируется, — отметила депутат. — Выражу позицию нашей фракции: так быть не должно. И руководству необходимо в корне пересмотреть методы своей работы».

Среди проблем Саратовской области парламентарий назвала вторую смену в школах, состояние транспорта, коммунальных сетей, но и они «постепенно решаются» благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Депутат Артем Чеботарев («Справедливая Россия — За правду») напомнил, что 2025 год начался для него с того, что он вернулся с СВО, где получил опыт и многое понял. Поддержка участников СВО, решений президента — вот приоритеты работы его партии. По мнению депутата, нужно ответственно подходить к земельным вопросам и градостроительной политике. Также не стоит экономить бюджетные средства на образовании и культуре, которые объединяют народ.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) считает, что народ побеждает там, где слушают парламентариев его фракции. Он подчеркнул, что коммунисты не раз предлагали инициативы, которые не принимались, но, как показала жизнь, они оказались правильными, и к ним теперь вернулись — приватизация объектов, отмена критериев нуждаемости при распределении выплат при рождении ребенка, отказ от оптимизации школ, повышение зарплат бюджетникам.

«С КПРФ победы не будет. Будет поражение, как в 1991 году»,— выступил депутат Александр Ванцов («Родина»).

Депутат Дмитрий Пьяных (ЛДПР) назвал нынешние времена сложными, требующими не громких слов, а дел. Его фракция в числе приоритетов работы видит поддержку многодетных семей, молодежи, усиление миграционной политики, повышение эффективности работы общественного транспорта.

Председатель областной думы Алексей Антонов (ЕР) отметил, что, несмотря на противоречия, депутаты стремятся работать в интересах жителей, и поблагодарил коллег за работу. Он напомнил, что у политиков не бывает отпусков и выходных, так что в праздничные дни запланированы мероприятия как в думе, так и в избирательных округах. Всего в 2025 году прошли 22 заседания, принято 111 законопроектов и более сотни постановлений.

Татьяна Смирнова

Татьяна Смирнова