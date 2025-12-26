Не ваше собачье дело

Апелляционный суд не нашел нарушений в законе Астраханской области, который разрешает эвтаназию отловленных собак в ряде случаев. Оспоренная зоозащитниками норма позволяет усыплять животных через 15 дней после отлова, если для них не нашелся хозяин, а также при росте числа нападений на людей. Подобные меры, ссылаясь на практику Конституционного суда, вводят и другие субъекты РФ. Режим экстраординарной ситуации действует уже в нескольких регионах, включая Татарстан и Кемеровскую область.

Третий апелляционный суд в Сочи признал правомерным закон Астраханской области, регулирующий обращение с бездомными животными. Норма в том числе разрешает эвтаназию бездомных животных в ряде случаев. Решение Астраханского областного суда о правомерности закона, вынесенное в июле, зоозащитники оспорить не смогли.

Закон об обращении с бродячими собаками депутаты думы Астраханской области приняли в декабре 2023 года. В конце 2024 года его дополнили понятием «экстраординарная ситуация». С марта этого года режим начал действовать. Ранее для безнадзорных животных предусматривались только два варианта: помещение в приют или возврат на прежнее место обитания после стерилизации и вакцинации. Согласно принятым год назад поправкам, пойманных собак будут усыплять в течение 15 дней, если не найдется хозяин. Авторы поправок указывали, что усыпление необходимо в случаях, когда бездомных животных становится слишком много или растет число нападений на людей. В таких ситуациях, как считают законодатели, стерилизации недостаточно для решения проблемы.

С новеллой не согласились зоозащитники и попытались оспорить отдельные положения закона, принятого в декабре 2023 года, а также перечень заболеваний, при которых уличным собакам показана эвтаназия, установленный областной службой ветеринарии. 30 июля 2025 года Астраханский областной суд отказал пятнадцати административным истцам, встав на сторону областной власти. Акт первой инстанции пока не опубликован.

Административная ответственность за препятствование отлову безнадзорных животных в Астраханской области введена в ноябре 2025 года. Штраф составляет до 20 тыс. руб. Поводом для принятия таких мер стал рост числа нападений собак на людей и ухудшение ситуации с бешенством в регионе, объясняли законодатели. В марте 2025 года спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал, что в 2024 году укушенные жители региона обращались за помощью почти 4 тыс. раз, что на четверть ниже, чем годом ранее. С тех пор статистика не обновлялась.

«Экстраординарный режим», позволяющий отлавливать всех собак на улицах и усыплять тех, чьи хозяева не объявились в короткий срок, вводят и другие регионы. Госсовет Татарстана принял соответствующий закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных, если у них есть неизлечимые заболевания, они ведут себя агрессивно, нападают на людей или являются переносчиками заболеваний. Эвтаназию на таких основаниях проводят уже в 14 регионах, среди них Чувашия, Мурманская, Астраханская, Оренбургская, Кемеровская области и другие.

Введение режима экстраординарной ситуации готовят в других регионах. Например, в декабре этот вопрос обсудили депутаты Ульяновской области после нападения собаки на четырехлетнюю девочку.

Как писал «Ъ-Волга», термин «экстраординарная ситуация» был использован в постановлении КС №38-П от 18.07.2024 по делу о проверке конституционности статьи 18 закона об ответственном обращении с животными (№498-ФЗ). КС признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая допустима только при их немотивированной агрессии, неизлечимой болезни или при необходимости прекратить непереносимые страдания. В других случаях, отмечает КС, умерщвление может быть мотивировано только сложившейся в регионе «экстраординарной ситуацией», когда по-другому с ней уже никак не справиться, и если эти меры носят временный характер. При этом КС отметил, что основаниями для умерщвления бездомных животных не могут быть ни загруженность приютов для животных, ни оптимизация бюджетных расходов на эту деятельность.

С 10 декабря режим экстраординарной ситуации уже второй раз за год объявлен в Кызыле на два месяца. «Свободно перемещающиеся по улицам и дворам собаки, независимо от наличия ошейника, будут рассматриваться как безнадзорные и подлежат отлову, затем будут помещены в муниципальный приют. По истечении 14 календарных дней, если хозяин не объявится, в соответствии с действующими в период экстраординарной ситуации правилами, подлежат умерщвлению», — предупредили городские власти владельцев животных, сообщил «Ъ-Сибирь».

Нина Шевченко