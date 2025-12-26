Роман Бусаргин: экономика Саратовской области показала рост по итогам года

Саратовская область демонстрирует стабильный экономический рост по итогам текущего года. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин, подводя итоги социально-экономического развития региона.

Фото: Официальный портал Правительства Саратовской области

Валовой региональный продукт (ВРП) в 2025 году составил 1,3 трлн руб., что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Глава региона отметил положительные изменения в предпринимательской сфере: количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 2,5 тыс. В этом секторе экономики работает около 80 тыс. человек.

Значительных успехов достигли в аграрном комплексе. Общий объем собранного зерна достиг 5,8 млн тонн, благодаря чему Саратовская область занимает седьмое место в стране по этому показателю. По сбору подсолнечника регион стал лидером в РФ как по объему, так и по валовому показателю.

Господин Бусаргин связывает достигнутые результаты с последовательным развитием ключевых отраслей экономики области.

Марина Окорокова