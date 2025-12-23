В Пензе отменили 13 закупок школьного питания

МКУ «Центр закупок города Пензы» объявило конкурсы на организацию школьного питания в 2026 году. «Ъ-Средняя Волга» нашел 20 соответствующих карточек в ЕИС «Госзакупки», суммарно за которые предлагают до 122 млн руб. В 13 случаях ФАС приостановила определение поставщиков по жалобам.

Девять тендеров разместили в информационной системе 18 декабря. Заявки планировали принимать до 13 января. Речь идет об организации питания в школах № 18, 38, 20, 57, 11, 59, 40, 30, а также в гимназии № 4 «Ступени». Все закупки приостановили 22 декабря. Суммарно на них выделили 55,96 млн руб.

19 декабря объявили еще четыре закупки, все отменили. На питание в Лицее архитектуры и дизайна, а также в школах № 26, 32 и 9 суммарно выделили 26,95 млн руб. Заявки планировали принимать до 14 января.

Еще четыре тендера разместили на портале 22 декабря. Ни один на момент выхода публикации не приостановили. За организацию питания в школах № 8, 75/62, 77, а также в Финансово-экономическом лицее суммарно предлагают до 27,84 млн руб. Заявки от потенциальных поставщиков принимают до 15 января.

Три закупки объявили 23 декабря. Речь идет о школах № 41, 42 и 43. Максимально за три контракта предлагают до 11,3 млн руб. Определение поставщиков продлится до 16 января.

Согласно размещенной в системе «Госзакупки» проектной документации, срок исполнения работ — с начала третьей четверти до конца учебного года, 26 мая 2026 года. Подрядчик должен организовать производственный процесс, а также продажу в школьных столовых блюд, «включая организационные, кадровые, медицинские, контрольные и иные мероприятия». Поставщик обязуется предоставлять заказчику меню каждые две недели. Питание должно соответствовать всем нормативам, быть сбалансированным — включать установленное соотношение белков, жиров и углеводов.

Дарья Васенина