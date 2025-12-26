Суд обязал убрать затонувший теплоход с реки Бушма в Астраханской области

Володарский районный суд в Астраханской области обязал организацию убрать затонувший теплоход с реки Бушма. Решение принято по результатам проверки Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

В Астраханской области требуют убрать затонувшее в Бушме судно

Фото: Правительство Саратовской области

Судно находится на рукаве Кривой Болды, в районе села Яманцуг и села Маково Володарского района. Как установила прокуратура, теплоход значится в реестре бесхозяйных объектов, который ведет ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Никаких действий по его подъему и утилизации предпринято не было.

Прокуратура подчеркнула, что затонувшие суда негативно влияют на экологическое состояние водоемов и создают угрозу для судоходства. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и признал бездействие Администрации незаконным.

В декабре 2025 года Астраханская областная коллегия по административным делам подтвердила, что решение районного суда законно. Организация обязана убрать и утилизировать затонувшее судно, чтобы устранить потенциальные риски для окружающей среды и безопасности на реке.

Марина Окорокова