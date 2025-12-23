Как бюджетные пирожки

В 2026 году в Саратовской области школьники 5-11 классов из сел и городов до 100 тыс. жителей получат бесплатное горячее питание. Это также коснется детей в группах продленного дня. Родителям детей-инвалидов на домашнем обучении выплатят компенсацию. Для дошкольников в этих населенных пунктах сделают бесплатным посещение детского сада. Финансирование пойдет из областного бюджета. Общие расходы составят 1,77 млрд руб. Из них 1,2 млрд руб. направят на питание старшеклассников, а 752,5 млн руб. — на детские сады. Закон будет действовать на протяжении 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициатором бесплатного питания в школах малых городов и сел Саратовской области стал спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Инициатором бесплатного питания в школах малых городов и сел Саратовской области стал спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В течение 2026 года питание для детей в селах и малых городах Саратовской области оплатят из регионального бюджета. Соответствующий законопроект рассматривался в облдуме на заседании комитета по образованию и культуре.

Нововведение касается граждан, которые живут в сельских населенных пунктах, в ЗАТО, в поселках городского типа и в городах области с населением до 100 тыс. человек. Это такие города, как Аткарск, Аркадак, Балашов, Вольск, Ершов, Калининск, Красноармейск, Красный Кут, Маркс, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск, Шиханы.

Изначально программа была объявлена для сел и поселков, на что нашли 696 млн руб. Позже ее расширили, включив сначала пять, а затем еще шесть городов. В итоге программу распространили на все малые города области с населением до 100 тыс. человек. На ее полное обеспечение выделят дополнительно 2 млрд руб. из бюджета.

Ученики 5-11 классов в муниципальных и областных государственных школах получат бесплатное горячее питание. Оно будет предоставляться не менее одного раза в день в учебные дни. В питании обязательно будет горячее блюдо, не считая горячего напитка. Вячеслав Володин отметил, что теперь общая задача — обеспечить для детей качественное и сбалансированное питание.

Бесплатное питание также гарантировано для школьников, которые посещают группы продленного дня. Это касается учеников 1-11 классов в тех же населенных пунктах.

Родителям или законным представителям детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые учатся на дому, предоставят компенсацию. Компенсация покроет стоимость горячего питания в учебные дни.

Для детей, которые осваивают программы дошкольного образования, введен бесплатный присмотр и уход. Эта мера действует в детских садах на указанных территориях.

Финансирование этих мер поддержки осуществят за счет средств областного бюджета. Общий объем расходов в 2026 году оценивается в 1,77 млрд руб. Из этой суммы на питание учеников 5-11 классов направят 1,2 млрд руб. На обеспечение бесплатного посещения детского сада предусмотрено 752,5 млн руб.

Закон также вносит изменения в некоторые действующие законодательные акты Саратовской области. Эти изменения касаются передачи государственных полномочий органам местного самоуправления и методики расчета субвенций.

Инициатором введения меры поддержки выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно текущей редакции, мера поддержки будет действовать только до конца 2026 года.

Первый заместитель министра образования Саратовской области Елена Нерозя сообщила, что эта мера поддержки поможет снизить нагрузку на семейный бюджет, а также будет способствовать развитию сел, малых и средних городов, формируя достойный уровень жизни населения и стабилизируя демографическую обстановку.

Председатель областной думы Алексей Антонов (ЕР) считает, что в стране «очень резко сократился уровень бедности». Благодаря социальным программам он составляет порядка 6% населения. По его мнению, новая мера поддержки также поспособствует сокращению нужды малоимущих.

Татьяна Смирнова, Никита Маркелов