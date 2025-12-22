В Саратове депутаты заговорили о закрытии рынка «Привоз»

В Саратове рынок «Привоз» горожанам без надобности и его следует закрыть. Об этом говорили на заседании рабочей группы, занимающейся изъятием объектов из частных рук.

Депутат Саратовской областной думы Роман Грибов («Единая Россия») напомнил про инициативу своего коллеги, депутата Сергея Гладкова обратить внимание на законность приватизации бывшего предприятия «Саратоврезинотехника», на территории которого сейчас располагается рынок «Привоз».

По его словам, это место, где царят мигранты, грязь, наркота, и при этом депутаты рассуждают, что с запрещенными веществами нужно бороться.

«Они (мигранты — Ред.) там в подземелье живут, потом на свет выходят, начинают все это продавать, — сказал Роман Грибов. — Как вообще это предприятие утекло в частные руки? Надо называть фамилии, ведь это что за царек такой, который, значит, и бывший дворец культуры „Рубин“, и „Привоз“ забрал, и в некоторых районах он командует и притесняет, в том числе аграриев».

По его словам, нужно очищать город от этой грязи, такой рынок в самом центре города не нужен. Достаточно Сенного и Крытого.

Татьяна Смирнова