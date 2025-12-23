Доходы Астраханской области в 2026 году будут ниже, чем в 2025 году

Доходная часть бюджета Астрахани на 2026 год впервые за несколько лет окажется ниже уровня текущего года. Решение о сокращении бюджета принято сегодня на пленарном заседании городской думы, сообщил «Арбуз».

В 2026 году прогнозируемый доход Астраханской области достигнет 16,28 млрд руб. Из этой суммы 8,44 млрд руб. составят трансферты из федерального и областного бюджетов. Расходы запланированы на уровне 16,7 млрд руб. В 2025 году доходы составляли 17,474 млрд руб. (трансферты — 9,934 млрд руб.), а расходы — 18,11 млрд руб.

Несмотря на общее снижение, собственные доходы города, по планам, вырастут — с 7,48 млрд руб. в 2025 году до 7,84 млрд руб. в 2026-м. При этом, отмечает издание, рост не компенсирует сокращение финансовой помощи из вышестоящих бюджетов почти на 1,5 млрд руб.

Нина Шевченко