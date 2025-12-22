На нацпроекты и госпрограммы в Пензенской области потратят 13 млрд в 2026 году

Правительство Пензенской области утвердило планы по 11 национальным проектам и 42 государственным программам на 2026 год. Общий объем финансирования составит около 13 млрд руб., из которых порядка 10 млрд руб. поступят из федерального бюджета.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что сейчас заключают соответствующие контракты, завершить процесс планируется до 1 апреля. Особое внимание будет уделено благоустройству общественных пространств: по программе формирования комфортной городской среды планируется привести в порядок 48 объектов в 31 муниципальном образовании.

Также в планах капитальный ремонт 17 школ и пяти детских садов. Кроме того, будет создан музей, посвященный Герою России Валерию Канакину, уроженцу Вадинского района. Экспозиция разместится в школе Вадинска, носящей имя заслуженного учителя РФ Станислава Левина.

Нина Шевченко