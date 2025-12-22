Волгоград объявил тендер на 31,3 млн руб. на котельную для поселка ГЭС

Мэрия Волгограда объявила тендер на проектно-изыскательские работы по строительству блочно-модульной котельной в поселке ГЭС Тракторозаводского района. Лот с начальной ценой 31,3 млн руб. появился на площадке ЕИС «Закупки». Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе установлен на 15 января 2026 года.

В описании объекта закупки указано, что здание котельной должно быть одноэтажным, в блочно-модульном исполнении. Конструкция здания будет выполнена из металлокаркаса, ограждение — из сэндвич-панелей. Теплосети для подключения автономного источника теплоснабжения для переключения тепловой нагрузки жилых домов в поселке ГЭС сделают из трубопроводов с пенополимерминеральной изоляцией.

Заказчик также указал, что круглогодичная котельная будет работать на природном газе, резервное топливо не потребуется. Котельная должна функционировать в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Теплоноситель системы отопления — вода, температурный режим 120/70 °С. Организатор закупки также требует использовать современное эффективное оборудование и арматуру преимущественно российского производства.

Проектные изыскания профинансирует МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Плановый период работ — с даты заключения контракта до 30 ноября 2026 года.

В прошлом году ситуацию с водой и отоплением многоквартирных домов в поселке ГЭС взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В СМИ отмечали, что жители поселка долгое время живут без горячей воды и отопления. При этом управляющая компания и другие компетентные организации проблему никак не решали. Региональное СУ СКР организовало проверку.

Марина Окорокова