Здание департамента ЖКХ Пензы выставлено на торги за 44 млн рублей

В Пензе двухэтажное здание на ул. Фрунзе, 31, ранее принадлежавшее городскому департаменту жилищно-коммунального хозяйства выставлено на аукцион. Торги объявила администрация города.

К продаже предлагается здание площадью 786,5 кв. м. вместе с земельным участком. Начальная стоимость лота 44 млн руб. Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 25 января.

Решение о ликвидации департамента ЖКХ было принято еще в 2022 году. Однако структура проработала до весны этого года, а потом была закрыта.

Нина Шевченко