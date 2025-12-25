Здание департамента ЖКХ Пензы выставлено на торги за 44 млн рублей
В Пензе двухэтажное здание на ул. Фрунзе, 31, ранее принадлежавшее городскому департаменту жилищно-коммунального хозяйства выставлено на аукцион. Торги объявила администрация города.
Фото: torgi.gov.ru
К продаже предлагается здание площадью 786,5 кв. м. вместе с земельным участком. Начальная стоимость лота 44 млн руб. Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 25 января.
Решение о ликвидации департамента ЖКХ было принято еще в 2022 году. Однако структура проработала до весны этого года, а потом была закрыта.