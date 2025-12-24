Астраханские депутаты попросят у Москвы дополнительные средства на подкачку воды в ильмени

Астраханские облдепы обратятся в Правительство РФ с просьбой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на обводнение западных подстепных ильменей. Решение принято на пленарном заседании 23 декабря, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Проблема истощения ильменей остро стоит в последние годы из-за хронического маловодья и недостаточного федерального финансирования. Астраханская область вынуждена направлять значительные средства из регионального бюджета на искусственную подкачку воды, жизненно необходимую не только для населения, но и для сельского хозяйства. Однако действующее законодательство не позволяет использовать на это целевые субвенции из государственного бюджета.

В 2024 году объем половодья составил лишь 98,3 куб. км при прогнозе в 130,3 куб. км, что привело к крайне низкому заполнению подстепных ильменей — от 40% до 75% в различных районах. Практически без воды остались почти 64,5 тыс. жителей в трех областных районах. Для решения проблемы по инициативе главы региона Игоря Бабушкина из регионального бюджета было выделено 76,97 млн руб. на аварийно-восстановительные работы. С августа по декабрь 2024 года в истощенные водоемы Лиманского, Наримановского и Харабалинского районов подали 138 млн кубометров воды.

Проверка Контрольно-счетной палаты подтвердила недостаточность федеральной субвенции в размере 27,5 млн руб. для решения региональной проблемы. Астраханские областные депутаты поручили председателю комитета по бюджету и налогам Виталию Гутману подготовить обращение в правительство РФ с предложением включить искусственную подкачку воды в перечень работ, финансируемых за счет федеральных субвенций. Это потребует внесения изменений в постановление правительства РФ № 1391 и нормативные акты Минприроды России.

Марина Окорокова