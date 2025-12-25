Экс-мэр Волгограда вложил 600 млн в торговый комплекс напротив бывшей барахолки

В Волгограде открылся новый торговый комплекс «Тракторный» в Тракторозаводском районе. Объект, построенный напротив снесенного Тракторозаводского вещевого рынка, обошелся в 600 млн руб., что вдвое превышает первоначальную смету, сообщили в V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде на месте бывшей барахолки заработал новый торговый комплекс

Фото: Яндекс карты В Волгограде на месте бывшей барахолки заработал новый торговый комплекс

Фото: Яндекс карты

Первый мэр города Юрий Чехов, бывший совладелец старого рынка «Рассвет», представил комплекс как возрождение торговой площадки для покупателей с ограниченным бюджетом. Он отметил, что новый ТК, построенный на личные средства, оборудован современными системами и будет функционировать в соответствии с законодательством.

Участок под строительство был передан господину Чехову в 2022 году в результате обмена активами с администрацией. Предыдущий рынок, функционировавший в 1990-2000-е годы, был известен сложной криминогенной ситуацией и в 2004 году подвергся крупному погрому. Впоследствии он был снесен из-за пожаров и судебных споров.

Первая очередь нового торгового комплекса занимает 6 тыс. кв. м и прилегает к зданию цирка, являющемуся памятником культуры. Инвестор планирует завершить полную реконструкцию исторической части и возведение второй очереди в течение полутора лет, а также рассматривает возможность создания музея и подземной парковки.

Юрий Чехов также сообщил о намерении заняться развитием развлекательного комплекса «Медведица», расположенного в том же районе.